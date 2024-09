My Home My Destiny 2 Anticipazioni 1° ottobre 2024: Zeynep diventa l'avvocato di Mehdi in gran segreto!

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 1° ottobre 2024, alle 14:40, Baris, è sempre più evidente, prova dei sentimenti profondi per Zeynep. Ora, la sta invitando a pranzo. Lei, inizialmente titubante, accetta la proposta del capo. Intanto, Huseyin decide di rinunciare alla difesa di Mehdi, e, senza informare né Baris né le due madri, Zeynep decide di cambiare i suoi piani e si prepara a presentarsi in tribunale come avvocato dell'ex marito. Poi, la giovane mette al corrente della scelta fatta Emine e Savas, chiedendo ad entrambi di mantenere il segreto e a quest'ultimo di assisterla nel caso...

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep nota il nervosismo di Baris...

Baris si è recato a casa di Zeynep per dare una bella notizia a Nermin: finalmente, Ekrem è stato incriminato, quindi presto lei potrà riavere tutti i soldi della sua azienda di famiglia. Tuttavia, mentre Nermin e le altre festeggiano l'arrivo di un po' di denaro, la protagonista si ritrova a dover tentare di mantenere la calma; infatti, Zeynep si è accorta che il suo capo è piuttosto infastidito...

My Home My Destiny Anticipazioni: Baris prova qualcosa per Zeynep...

Baris non riesce ad accettare che Zeynep abbia deciso di aprire le porte di casa sua alla famiglia di Mehdi. Dopotutto, la ragazza non sarebbe mai riuscita a voltare le spalle a Cemile, Nuh, Benal, e specialmente a Kibrit e la piccola Mujgan; pertanto, Zeynep ha scelto di ospitarli tutti nel suo appartamento. L'avvocato, che evidentemente ha iniziato a nutrire un profondo sentimento nei suoi confronti, non l'ha presa molto bene...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 1° al 4 ottobre 2024.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.20.