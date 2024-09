Beautiful, Anticipazioni Puntata del 1° ottobre 2024: Steffy rivela a Finn i suoi sospetti su Hope!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 1° ottobre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap, Steffy rivelerà a Finn di aver capito che Hope prova dell'attrazione nei confronti di suo fratello e che Liam dovrebbe guardarsi le spalle da sua moglie e non dal Forrester.

Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale5 il 1° ottobre 2024, alle ore 13.45, Steffy e Liam attenderanno il ritorno di Hope e Thomas, bloccati a San Francisco a causa di un guasto al jet. La Forrester e lo Spencer vivranno questi momenti in maniera molto diverse. Il figlio di Bill spererà che Thomas non ne combini una delle sue e che sua moglie torni senza aver ricevuto avances mentre la Forrester rivelerà a Finn di essere molto più preoccupata che a combinare danni sia la sua sorellastra, che ha scoperto essere attratta da suo fratello. E i suoi timori si riveleranno avere grande fondamento.

Beautiful Anticipazioni: Hope e Thomas bloccati a San Francisco. Liam trema!

Liam non avrebbe mai voluto che Hope partisse per San Francisco da sola con Thomas. Lo Spencer ha però dovuto cedere e non si è certo potuto opporre al fatto che la moglie si recasse all’importante incontro di lavoro, capace di riportare in auge la Hope for the Future. Purtroppo però le cose sono andate molto male per tutti. I due stilisti sono rimasti bloccati lontani da casa, a causa di un malfunzionamento del jet della Forrester, con cui hanno viaggiato. I ragazzi sono stati costretti a passare diverse ora insieme e la cosa ha alimentato le ansie della Logan e di suo marito, desiderosi che questo incubo finisca al più presto.

Anticipazioni Beautiful: Un viaggio di ritorno… pieno di passione!

Hope è disperata e non vede l’ora di tornare a casa da suo marito, allontanandosi da Thomas. La ragazza ha ormai capito di provare una forte attrazione per lo stilista e non riesce a capire come mai abbia così tanta passione per lui. Tutto è accaduto all’improvviso. La giovane sarà felicissima quando il pilota del jet li informerà che l’aereo è a posto e che sono pronti per decollare. Peccato che il viaggio riservi altre sorprese. Thomas si accorgerà che la sua collega è tesa come una corda di violino e per farle un piacere – senza avere doppi fini – tenterà di farla rilassare facendole un massaggio alle spalle. La figlia di Brooke rimarrà sconvolta dalle sensazioni che il tocco del ragazzo scateneranno in lei e tornerà a pensare a lui come non dovrebbe fare.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy rivela a Finn i suoi sospetti su Hope

Hope si ritroverà a rifare sogni erotici su Thomas e la cosa la destabilizzerà moltissimo. La ragazza non vedrà l’ora di tornare a casa da suo marito, affinché gli "incubi" finiscano e lei torni dal suo vero amore e dalla sua famiglia. Intanto Steffy sarà un fascio di nervi. Finn si renderà conto che sua moglie è ancora tormentata e le chiederà una spiegazione su cosa stia accadendo. La ragazza stavolta deciderà di raccontargli tutta la verità e gli confiderà di essere certa che Hope provi attrazione per Thomas e che in realtà Liam debba guardarsi le spalle dalla sua mogliettina e non dal Forrester, suo rivale da tempo ma stavolta innocente. Il dottore sarà sconvolto dal sentire sua moglie così tanto certa che la sua sorellastra abbia perso la testa per il fratello.

