La Promessa Anticipazioni 1° ottobre 2024: Jana infastidita da un regalo anonimo!

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda il 1° ottobre 2024 su Rete4. Nell'episodio della Soap, Jana troverà un regalo anonimo e sarà sconvolta quando capirà che a consegnarglielo potrebbe essere stato Manuel.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 1° ottobre 2024, alle ore 19.35 su Rete4, Jana sarà sconvolta e piuttosto perplessa a causa di un regalo anonimo. Abel si farà avanti dicendole inizialmente di essere stato lui ad averle fatto questo presente poi però sarà costretto a ritrattare e a dirle che potrebbe invece essere stato Manuel a volerle fare una sorpresa per ricucire il rapporto con lei. Feliciano fermerà Salvador e gli impedirà di far finire la lite con Jeronimo in tragedia. Maria ignorerà che il suo ritorno alla tenuta sia ostacolato dalla marchesa in persona, nonostante il colpevole del furto sia stato trovato.

La Promessa Anticipazioni: Jana sconvolta da un regalo anonimo

Jana troverà in camera sua un pacchetto contenente un fermaglio per capelli. La ragazza storcerà il naso e non capirà chi possa averle fatto questo regalo. Accanto al delizioso fermacapelli non ci sarà infatti alcun biglietto e questo permetterà ad Abel di dire alla ragazza di essere stato lui a volerglielo donare. Il medico dovrà però rivedere la sua versione e confessare di non essere stato lui a pensare di farle un dono così carino ma le dirà di pensare che possa essere stato Manuel, desideroso di ricucire il rapporto con lei, dopo che tra loro è calato il gelo. Jana si arrabbierà tantissimo e troverà il gesto del marchese inopportuno, visto che la loro relazione è finita.

Anticipazioni La Promessa: Feliciano ferma la furia di Salvador

Salvador ha minacciato Jeronimo con un coltello. Il cameriere ha perso il controllo di sé, irritato dal fatto che il valletto di Pelayo continui ad aggirarsi tra i corridoi della tenuta mentre la sua amata Maria è relegata a casa di Ramona, impossibilità a tornare a La Promessa. La situazione rischierà di degenerare da un momento all’altro ma per fortuna Feliciano si accorgerà di quanto sta accadendo e fermerà il suo amico, prima che compia una sciocchezza. Il cameriere riuscirà a impedire che Salvador perda il lavoro e la propria liberta ma la condizione di Maria rimarrà purtroppo invariata.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Maria tornerà mai alla tenuta?

Maria Fernandez non ha idea che il vero colpevole del furto sia stato trovato e che sia stata riconosciuta la sua innocenza. La ragazza non può nemmeno sapere che Cruz si è opposta al suo ritorno e che nessuno sembra riuscire a convincerla a cambiare idea. La cameriera potrebbe non tornare mai a lavorare a La Promessa e pare proprio che la marchesa abbia colto la palla al balzo per liberarsi di una delle domestiche che meno sopporta. Il destino di Maria sarà quindi segnato o avrà altre possibilità?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.