Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 18 settembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 settembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 18 settembre 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della romantica Soap Turca, in seguito, alle 14.45, seguiremo Mehdi e Zeynep, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 15.30 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 settembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 18 settembre 2024 - Ridge non solo non mollerà la presa con RJ ma troverà un modo per stimolarlo, nella speranza di fargli cambiare idea. Il Forrester, desideroso che suo figlio torni a lavorare alla Forrester Creations, gli lancerà una sfida: dovrà creare un nuovo modello per la collezione. RJ non vorrà accettare e avrà paura che così facendo suo padre continuerà a tormentarlo. Sarà però costretto a dirgli di sì. Intanto Deacon, a Il Giardino, continuerà il suo incontro con il sedicente conte Boucie... Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 settembre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 18 settembre 2024 - Asu scopre che Galip è determinato a spogliare Emir di ogni bene, poiché ha il timore che la sua ossessione per Nihan lo spinga ad accettare qualsiasi suo desiderio, anche economico. Allora, il padre offre alla figlia delle quote dell'azienda di famiglia detenute dal figlio; Asu accetta. In seguito, però, la giovane dà appuntamento ad Emir per raccontargli l'accaduto; il ragazzo è sconvolto, ed Asu prova a tranquillizzarlo: ha accettato il regalo di Galip, ma non le piacciono le persone che vendono i propri figli... Qui la trama completa di Endless Love.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 settembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 18 settembre 2024 - Baris ha ancora la febbre alta, e Zeynep, convinta da Nermin, va a prendersene cura. Nel sonno, lui la bacia, mentre Savas assiste alla scena e ne soffre. Intanto, Ali Riza propone a Sultan di lavorare per i suoi nipoti, ma Emine non la prende bene. Mehdi, invece, viene accoltellato in carcere, e finisce in terapia intensiva. Cemile, disperata, minaccia Zeynep, ritenendola responsabile... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 settembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 18 settembre 2024 - i sospetti di Pia diventeranno un’arma molto pericolosa per Maria. Cruz farà chiamare la Fernandez e, al corrente della sua presenza nelle stanze del conte durante la serata di magia, l’accuserà di essere lei la ladra e la licenzierà in tronco. Petra non sarà d’accordo e punterà il dito contro Vera, dichiarando che la servitù non ha mai compiuto un furto prima dell’arrivo della nuova cameriera. Candela si intrufolerà nel piano nobile della tenuta e userà il telefono di Don Alonso. Il marchese la beccherà in pieno e si arrabbierà tantissimo con lei. La cuoca confesserà solo a Don Romulo e a Pia di aver chiamato Don Carlos. Petra ringrazierà Pia per averla aiutata con Feliciano mentre la marchesa escogiterà altri piani per fermare Curro ma Don Lorenzo stavolta sarà riluttante. Pelayo chiederà spiegazioni a Catalina sul suo strano comportamento e lei gli confesserà di non avere alcuna intenzione di sposarlo... Qui la trama completa de La Promessa.

