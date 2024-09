My Home My Destiny 2 Anticipazioni 18 settembre 2024: Mehdi in ospedale, Cemile accusa Zeynep!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 18 settembre 2024 su Canale 5: Mehdi finisce in terapia intensiva e Cemile se la prende con Zeynep...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 18 settembre 2024, alle 14:40, Baris ha ancora la febbre alta, e Zeynep, convinta da Nermin, va a prendersene cura. Nel sonno, lui la bacia, mentre Savas assiste alla scena e ne soffre. Intanto, Ali Riza propone a Sultan di lavorare per i suoi nipoti, ma Emine non la prende bene. Mehdi, invece, viene accoltellato in carcere, e finisce in terapia intensiva. Cemile, disperata, minaccia Zeynep, ritenendola responsabile...

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep accudisce Baris malato...

Baris si è ammalato. Nonostante la richieste d'aiuto di Emine, Zeynep preferiva non intervenire, forse perché, avendo capito di provare qualcosa per il suo capo, pensava fosse meglio tenersi a debita distanza. Tuttavia, dal momento che Baris ha ancora la febbre molto alta e Nermin sta tentando di convincerla ad andare ad accudirlo, alla fine la giovane decide di raggiungerlo...

My Home My Destiny Anticipazioni: Baris bacia Zeynep!

Zeynep sta provando ad accudire Baris, che sta piuttosto male. Quando i due si ritrovano insieme sul letto, Baris, nel sonno, le dà un bacio. Zeynep è sorpresa, ed emozionata. Purtroppo, però, qualcuno che sta assistendo a questo tenero momento non ne è per niente felice: Savas li sta guardando mentre si baciano e, chiaramente infatuato della ragazza, sembra un'anima in pena...

Mehdi viene accoltellato e Cemile minaccia Zeynep, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 18 settembre 2024

Ali Riza, lo zio di Baris e Savas, sta per fare una proposta a Sultan: vorrebbe tanto che lei iniziasse a lavorare per i suoi nipoti. Quando Sultan ne parla con Emine, però, quest'ultima non reagisce nel migliore dei modi. Intanto, sta per accadere qualcosa di terribile a Mehdi. Il meccanico viene accoltellato in carcere, e le sue condizioni appaiono sin da subito critiche; pertanto, viene trasportato d'urgenza in ospedale, dove viene ricoverato in terapia intensiva. Cemile, in preda alla disperazione, prende di petto Zeynep e la minaccia, ritenendola responsabile...

