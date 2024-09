Beautiful, Anticipazioni Puntata del 18 settembre 2024: Ridge sfida RJ!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 18 settembre 2024 su Canale5. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Ridge lancerà una sfida a RJ. Il ragazzo sarà costretto ad accettare ma...

Nella puntata di Beautiful in onda il 18 settembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Ridge non solo non mollerà la presa con RJ ma troverà un modo per stimolarlo, nella speranza di fargli cambiare idea. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Forrester, desideroso che suo figlio torni a lavorare alla Forrester Creations, gli lancerà una sfida: dovrà creare un nuovo modello per la collezione. RJ non vorrà accettare e avrà paura che così facendo suo padre continuerà a tormentarlo. Sarà però costretto a dirgli di sì. Intanto Deacon, a Il Giardino, continuerà il suo incontro con il sedicente conte Boucie.

Beautiful Anticipazioni: Ridge lascia una sfida a RJ

Ridge ha insistito con RJ affinché tornasse a lavorare alla Forrester Creations e continuerà a farlo senza sosta. Lo stilista vuole a tutti i costi che suo figlio non sprechi il suo enorme talento e ritorni a collaborare con lui e con i suoi fratelli. Il giovane Forrester non è però per nulla d’accordo. Non vuole essere coinvolto nelle diatribe familiari che lo hanno tormentato per anni e che lo hanno fatto fuggire a gambe levate dalla sua casa, per non trovarsi di nuovo nei guai e in rotta di collisione con uno dei suoi parenti. RJ vorrebbe proseguire sulla sua strada, autonomo e senza vincoli ma il suo papà gli lancerà una sfida che lui non potrà rifiutare e che lo porterà a rischiare di essere di nuovo invischiato in faccende che non vorrebbe lo riguardassero.

Anticipazioni Beautiful: RJ costretto ad accettare la sfida di Ridge

Ridge sfiderà suo figlio a creare un nuovo modello. Il Forrester senior vorrà mettere alla prova le doti del ragazzo ma più che altro vorrà dimostrargli quanto talento abbia e come lo stia sprecando. Ridge sarà convinto che RJ si renderà presto conto di dover tornare nell’azienda di famiglia e di dover abbandonare gli altri suoi progetti, per lui meno importanti della casa di moda, per cui sia lui che sua madre si impegnano da anni. Il ragazzo sarà molto titubante e cercherà di opporsi a tutto questo, ribadendo di non sentirsi pronto e adatto a seguire la strada della moda. Si troverà però costretto ad accettare.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon alle prese con il conte Boucie

Deacon è alla riscossa. Lo Sharpe ha intenzione di rilanciare Il Giardino e di renderlo un ristorante di grande classe. Per questo motivo si è avvalso di un quotato chef italiano, a cui ha chiesto una mano per la scelta di vini pregiati da aggiungere in carta. Il padre di Hope ha però bisogno di un sommelier che si occupi di servirli. Al suo annuncio ha risposto il conte Boucie, che si è rivelato uno strano personaggio e si è presentato con un altrettanto strambo nipote, famelico come non mai. Deacon cercherà di non essere scortese anche se si accorgerà che i due uomini sono dei fannulloni e vogliono solo scroccare un pranzo gratis.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.