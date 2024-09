La Promessa Anticipazioni 18 settembre 2024: Cruz licenzia Maria mentre Catalina dice NO a Pelayo, non lo sposerà!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 18 settembre 2024. Nell’episodio della Soap Cruz accuserà Maria di essere la ladra che stanno cercando e la caccerà. Intanto Catalina, che non si fiderà più di Pelayo, rifiuterà di sposarlo.

Nella puntata de La Promessa in onda il 18 settembre 2024, alle ore 15.45 su Canale5, i sospetti di Pia diventeranno un’arma molto pericolosa per Maria. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Cruz farà chiamare la Fernandez e, al corrente della sua presenza nelle stanze del conte durante la serata di magia, l’accuserà di essere lei la ladra e la licenzierà in tronco. Petra non sarà d’accordo e punterà il dito contro Vera, dichiarando che la servitù non ha mai compiuto un furto prima dell’arrivo della nuova cameriera. Candela si intrufolerà nel piano nobile della tenuta e userà il telefono di Don Alonso. Il marchese la beccherà in pieno e si arrabbierà tantissimo con lei. La cuoca confesserà solo a Don Romulo e a Pia di aver chiamato Don Carlos. Petra ringrazierà Pia per averla aiutata con Feliciano mentre la marchesa escogiterà altri piani per fermare Curro ma Don Lorenzo stavolta sarà riluttante. Pelayo chiederà spiegazioni a Catalina sul suo strano comportamento e lei gli confesserà di non avere alcuna intenzione di sposarlo.

La Promessa Anticipazioni: Cruz licenzia Maria!

Un furto ha sconvolto la tenuta. Durante la serata di magia organizzata da Don Alonso è scomparso il prezioso orologio di Don Lorenzo. Pia ha cominciato a sospettare di Maria, che proprio quella sera stava facendo le pulizie nella stanza del conte. Purtroppo per la Fernandez, Cruz lo verrà a scoprire e penserà di punire la ragazza con una pena molto pesante: la licenzierà! L’amica di Jana sarà distrutta ma soprattutto costretta a lasciare La Promessa al più presto. Petra sarà invece convinta che a compiere il crimine sia stata Vera. Prima che lei arrivasse nessuno dei camerieri era stato coinvolto in una simile situazione.

Anticipazioni La Promessa: Candela si mette nei guai

Maria non riuscirà a convincere Cruz della sua innocenza e verrà cacciata. La ragazza lascerà la tenuta molto in fretta e la medesima sorte rischierà di subirla pure Candela. La cuoca si intrufolerà nel piano nobile della tenuta per usare il telefono. La donna verrà sorpresa da Don Alonso, che si arrabbierà tantissimo. La domestica rivelerà solo successivamente di aver chiamato don Carlos. Intanto Petra ringrazierà Pia per aver fatto da mediatrice con Feliciano e aver permesso che facessero pace. La governante le dirà di aver agito solo per il bene del cameriere.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Catalina dice no a Pelayo!

Catalina ha capito che Pelayo sta nascondendo qualcosa e non si fida più di lui. Per questo la ragazza è diventata fredda e non ha ancora risposto alla proposta di matrimonio del suo socio. Il conte le chiederà spiegazioni su quanto sta accadendo e lei gli dirà di non avere alcuna intenzione di sposarlo. Cruz continuerà a tramare contro Curro e arriverà a volersi liberare di lui, letteralmente. Stavolta però Don Lorenzo non sarà così tanto entusiasta e sembrerà anzi piuttosto riluttante nel seguire la sua alleata. I due escogiteranno qualcosa di malefico?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 16 al 20 settembre 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 su Canale 5.