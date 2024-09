Endless Love Anticipazioni 18 settembre 2024: Galip tradisce Emir e fa una proposta ad Asu...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 18 settembre 2024 su Canale 5 rivelano che Emir fa una scoperta sconvolgente: Galip lo ha pugnalato alle spalle!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci lasceranno senza fiato. Nell'episodio in onda il 18 settembre 2024, alle 14:10, Asu scopre che Galip è determinato a spogliare Emir di ogni bene, poiché ha il timore che la sua ossessione per Nihan lo spinga ad accettare qualsiasi suo desiderio, anche economico. Allora, il padre offre alla figlia delle quote dell'azienda di famiglia detenute dal figlio; Asu accetta. In seguito, però, la giovane dà appuntamento ad Emir per raccontargli l'accaduto; il ragazzo è sconvolto, ed Asu prova a tranquillizzarlo: ha accettato il regalo di Galip, ma non le piacciono le persone che vendono i propri figli...

Endless Love Anticipazioni: Asu e Galip s'incontrano...

Galip sta per avere un intenso faccia a faccia con Asu. L'uomo aveva cominciato a sospettare che quest'ultima fosse sua figlia, e così ha effettuato un test del DNA di nascosto ed ha scoperto che i suoi dubbi erano fondati. Da allora, Galip si è messo in testa di doverla proteggere, benché Asu, non fidandosi, non gli dia molto credito. Adesso, però, lui sta per coglierla di sorpresa. La giovane e Galip s'incontrano al cimitero, dove è sepolto il defunto zio Hakki; il padre ha qualcosa d'importante da dirle...

Endless Love Anticipazioni: Galip spiazza Asu con un'offerta...

Galip fa sapere ad Asu che ha preso una decisione: spoglierà presto Emir di ogni bene. La mora lo guarda interrogativa, e sbalordita. Allora lui le spiega che il suo timore è che l'ossessione del figlio per Nihan possa spingerlo ad accettare qualsiasi suo desiderio, anche e soprattutto di tipo economico. Per questa ragione, Galip offre ad Asu delle quote dell'azienda di famiglia detenute da Emir. Lei accetta...

Emir si sente tradito da Galip, nelle Anticipazioni di Endless Love del 18 settembre 2024

Dopo avere accettato da Galip le quote dell'azienda di famiglia che appartenevano ad Emir, Asu, inaspettatamente, si mette in contatto con quest'ultimo: vuole aggiornarlo su ciò che è appena accaduto. Emir, ascoltando il suo racconto, fa fatica a credere alle sue orecchie: ha come la sensazione che il papà lo abbia pugnalato alle spalle. Mentre lui è fuori di sé, la sorella tenta di tranquillizzarlo, dicendogli che, nonostante abbia accettato l'offerta di Galip, non le piacciono per niente le persone che riescono a vendersi i propri figli - per giunta - con tanta facilità...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il venerdì anche alle 21:20.