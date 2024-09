Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 17 settembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 settembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 17 settembre 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della romantica Soap Turca, in seguito, alle 14.45, seguiremo Mehdi e Zeynep, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 15.30 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 settembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 17 settembre 2024 - Deacon sarà pronto a fare il salto di qualità per il suo ristorante. Lo Sharpe desidera che Il Giardino diventi uno dei locali più alla moda di Los Angeles ma per farlo deve offrire ai clienti una selezione di prodotti che nessuno ha. Per questo non solo chiederà aiuto allo Chef Daniele per creare un menu all’avanguardia ma anche per la scelta di vini pregiati. Si metterà quindi alla ricerca di nuovo personale così come di un sommelier. Il primo a rispondere al suo annuncio sarà uno strano personaggio, il conte Boucie. Alla Forrester, RJ rivelerà anche a Eric di non voler essere coinvolto nelle diatribe familiari e gli chiederà anche come stiano realmente le cose tra Ridge e Brooke. Il giovane sarà convinto che Brooke non riuscirà a tenersi lontana dal suo grande amore... Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 settembre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 17 settembre 2024 - Kemal ha ottenuto le registrazioni delle recenti telefonate di Ozan dal carcere. Nihan vorrebbe ascoltarle, ed allora organizza delle evasioni notturne per recarsi dall'ex. Così, la giovane scopre che, non avendo risposto alle ultime chiamate di suo fratello, non era riuscita a sentire i suoi messaggi vocali che le aveva lasciato, perché erano stati eliminati. Intanto, Asu sceglie d'incontrare Galip al cimitero, dove è sepolto Hakki... Qui la trama completa di Endless Love.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 settembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 17 settembre 2024 - arriva Ali Riza, zio di Baris e Savas, che si scontrerà spesso con Sultan: Ali Riza ha un comportamento eccessivamente critico ed ipocondriaco. Intanto, Mehdi viene coinvolto in una rissa da Osman, e così perde il permesso di rivedere la figlioletta. Cemile e Nuh, invece, provano a convincere Zeynep a ritirare la denuncia, però lei si rifiuta. Nel frattempo, Baris si ammala, e Zeynep, nonostante la richiesta di aiuto di Emine, decide di non intervenire... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 settembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 17 settembre 2024 - Don Romulo informerà i domestici del furto del prezioso orologio da polso del Capitano e dice loro di aver cominciato a indagare, prima che la Guardia Civile venga chiamata. Pia comincerà a sospettare che dietro a questo evento possa esserci Maria. La ragazza, dopo aver chiesto scusa a Vera, si è accordata con lei per un cambio turno. Si è così ritrovata a dover rassettare lei la stanza di Don Lorenzo. Per via di questo particolare, la governante la terrà d’occhio e vorrà scoprire se c’entri o meno qualcosa. Feliciano invece si affretterà a dire al De La Mata di non avere nulla a che fare con il fattaccio. Lorenzo gli crederà e gli rinnoverà la sua fiducia. Grazie all’arrivo del mago, Pelayo avrà modo di mettere in salvo i suoi affari ma Catalina si accorgerà che qualcosa non quadra e comincerà a tenere d’occhio il suo socio. Jana farà pace con Pia e lo comunicherà con gioia a Curro... Qui la trama completa de La Promessa.

