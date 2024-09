Endless Love Anticipazioni 17 settembre 2024, Nihan fa una triste scoperta su Ozan: è straziata dal dolore!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 17 settembre 2024 su Canale 5: Nihan sta per sentire le registrazioni delle ultime telefonate di Ozan...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 17 settembre 2024, alle 14:10, Kemal ha ottenuto le registrazioni delle recenti telefonate di Ozan dal carcere. Nihan vorrebbe ascoltarle, ed allora organizza delle evasioni notturne per recarsi dall'ex. Così, la giovane scopre che, non avendo risposto alle ultime chiamate di suo fratello, non era riuscita a sentire i suoi messaggi vocali che le aveva lasciato, perché erano stati eliminati. Intanto, Asu sceglie d'incontrare Galip al cimitero, dove è sepolto Hakki...

Endless Love Anticipazioni: Kemal indaga...

Kemal sta continuando ad investigare, sicuro che la morte di Ozan sia più misteriosa di quel che sembri. Infatti, l'ingegnere non riesce a credere che il giovane si sia tolto la vita, poiché gli sembra molto più plausibile che ci sia lo zampino di qualcun altro che lo abbia ucciso e che poi abbia inscenato il suicidio. Determinato a scoprire la verità quanto prima, ed essendo entrato a conoscenza dell'esistenza delle registrazioni delle ultime telefonate che Ozan effettuò dal carcere prima di morire, il Soydere si è messo a cercarle...

Endless Love Anticipazioni: Video Riassunto della puntata della Soap in onda il 17 settembre 2024

Guarda qui sotto il video riassunto della puntata di Endless Love del 17 settembre 2024 e poi continua a leggere le anticipazioni complete dell'episodio della Soap di Canale5.

Endless Love Anticipazioni: Nihan sente le registrazioni delle ultime telefonate di Ozan...

Finalmente, Kemal è entrato in possesso delle famose registrazioni delle telefonate che Ozan fece da dietro le sbarre prima di spirare. Il ragazzo è impaziente di ascoltarle, proprio come Nihan, altrettanto desiderosa di vederci più chiaro. Allora, la pittrice organizza delle evasioni notturne per recarsi a casa del Soydere. In questo modo, la Sezin viene a sapere che, non avendo risposto alle suddette chiamate del fratello, non era riuscita a sentire i suoi messaggi vocali che le aveva lasciato, perché erano stati involontariamente cancellati...

Galip ed Asu s'incontrano, nelle Anticipazioni di Endless Love del 17 settembre 2024

Galip, che ha da poco avuto un acceso confronto con Ayhan, sta per avere un altro intenso faccia a faccia, ma con Asu. L'uomo aveva cominciato a sospettare che quest'ultima fosse sua figlia, e così ha effettuato un test del DNA di nascosto ed ha scoperto che i suoi dubbi erano fondati. Da allora, Galip si è messo in testa di doverla proteggere, benché Asu, non fidandosi, non gli dia molto credito. Adesso, però, lui sta per coglierla di sorpresa. La giovane e Galip s'incontrano al cimitero, dove è sepolto il defunto zio Hakki; il padre ha qualcosa d'importante da dirle...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 15 al 21 settembre 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il venerdì anche alle 21:20.