La Promessa Anticipazioni 17 settembre 2024: Un furto sconvolge la tenuta. Pia sospetta di Maria!

Nella puntata de La Promessa in onda il 17 settembre 2024 su Canale5 vedremo che Pia sospetterà che Maria possa essere la ladra che tutti cercano mentre Jana dirà a Manuel di non vedere alcun futuro insieme e che la colpa è sua, visto che continua a farsi condizionare da Cruz. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame complete della Soap.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 17 settembre 2024, alle ore 15.45 su Canale5, Don Romulo informerà i domestici del furto del prezioso orologio da polso del Capitano e dice loro di aver cominciato a indagare, prima che la Guardia Civile venga chiamata. Pia comincerà a sospettare che dietro a questo evento possa esserci Maria. La ragazza, dopo aver chiesto scusa a Vera, si è accordata con lei per un cambio turno. Si è così ritrovata a dover rassettare lei la stanza di Don Lorenzo. Per via di questo particolare, la governante la terrà d’occhio e vorrà scoprire se c’entri o meno qualcosa. Feliciano invece si affretterà a dire al De La Mata di non avere nulla a che fare con il fattaccio. Lorenzo gli crederà e gli rinnoverà la sua fiducia. Grazie all’arrivo del mago, Pelayo avrà modo di mettere in salvo i suoi affari ma Catalina si accorgerà che qualcosa non quadra e comincerà a tenere d’occhio il suo socio. Jana farà pace con Pia e lo comunicherà con gioia a Curro.

La Promessa Anticipazioni: Pia sospetta che Maria sia una ladra

Don Romulo informerà tutti i domestici del furto ai danni di Don Lorenzo. Il maggiordomo dirà loro di aver cominciato a fare le indagini, prima che i marchesi chiamino la Guardia Civile e di sperare che la faccenda si risolva prima dell’arrivo dei gendarmi. Petra non si lascerà intimidire e anzi si metterà immediatamente sulla difensiva mentre Pia sospetterà di Maria. A mettere in allarme la governante sarà il fatto che la Fernandez, dopo aver chiesto scusa a Vera, le proporrà di fare un cambio di turno e si troverà lei a pulire la stanza del conte. Possibile che abbia organizzato un piano per mettere la nuova arrivata in difficoltà, facendola accusare di furto?

Anticipazioni La Promessa: Catalina tiene d’occhio Pelayo

La presenza del mago alla tenuta e l’articolo di giornale su di lui, uscito il giorno dopo la sua esibizione alla tenuta, daranno a Pelayo il modo di salvare i suoi affari. Peccato però che Catalina cominci a sospettare di lui. La ragazza vedrà il suo socio fin troppo impegnato a parlare con Jeronimo e capirà che i due stanno nascondendo qualcosa. La marchesina deciderà di tenere d’occhio il giovane e inizierà a non fidarsi più. Jana farà pace con Pia e sarà talmente contenta che lo racconterà a Curro. Feliciano farà finalmente pace con Petra e i due si lasceranno andare a un abbraccio consolatorio.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jana rivela a Manuel perché si è allontanata

Manuel è stupito dal cambiamento di Jana e non capisce cosa le sia successo. La ragazza gli rivelerà il motivo per cui è così fredda e gli dirà di essersi stancata di vederlo sempre obbedire agli ordini di sua madre. La cameriera si rifiuterà di continuare una relazione con la marchesa così presente e pericolosa e dirà al suo innamorato di non vedere futuro per loro se le cose continueranno in questo modo. Detto questo si allontanerà di nuovo da lui.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 su Canale 5.