Beautiful, Anticipazioni Puntata del 17 settembre 2024: Deacon alla riscossa mentre RJ ha paura per il suo futuro!

Nella puntata di Beautiful in onda il 17 settembre 2024 su Canale5, Deacon vorrà rilanciare Il Giardino e si troverà a gestire uno strano e pittoresco incontro. RJ intanto ammetterà di essere preoccupato che sua madre Brooke non riesca a tenersi lontano da Ridge. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 17 settembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Deacon sarà pronto a fare il salto di qualità per il suo ristorante. Lo Sharpe desidera che Il Giardino diventi uno dei locali più alla moda di Los Angeles ma per farlo deve offrire ai clienti una selezione di prodotti che nessuno ha. Per questo non solo chiederà aiuto allo Chef Daniele per creare un menu all’avanguardia ma anche per la scelta di vini pregiati. Si metterà quindi alla ricerca di nuovo personale così come di un sommelier. Il primo a rispondere al suo annuncio sarà uno strano personaggio, il conte Boucie. Alla Forrester, RJ rivelerà anche a Eric di non voler essere coinvolto nelle diatribe familiari e gli chiederà anche come stiano realmente le cose tra Ridge e Brooke. Il giovane sarà convinto che Brooke non riuscirà a tenersi lontana dal suo grande amore.

Beautiful Anticipazioni: Deacon alla riscossa

Deacon è determinato a rendere Il Giardino un ristorante famoso e amato dalla ricca clientela di Los Angeles. Per riuscirci ha però bisogno di novità che attirino il cliente e di prodotti che possa offrire solo lui. Lo Sharpe può contare sull’aiuto dello Chef Daniele, che gli darà molti consigli sia sulla proposta culinaria sia sui vini pregiati da inserire nella carta. Il padre di Hope sarà scatenatissimo; la sua rinascita è cominciata ormai da tempo ed è veramente felice di essere riuscito a ottenere questa opportunità. C’è però una nota negativa in tutto questo. Deacon si sente ancora in colpa per quanto successo a Sheila, a cui è ancora molto legato e a cui ha chiesto scusa per averla dovuta consegnare alla polizia.

Anticipazioni Beautiful: Deacon alle prese con uno strano personaggio

Per realizzare il suo sogno di far diventare Il Giardino un meraviglioso ristorante, Deacon ha bisogno anche di personale. Per questo ha messo in rete diversi annunci per cercare camerieri ma anche un sommelier. Da lui si presenterà uno strano personaggio, il primo a candidarsi per il ruolo di sommelier. Si tratterà del conte Boucie, accompagnato dall’altrettanto strano – e famelico – nipotino. L’ex barista capirà di trovarsi davanti a due figure piuttosto pittoresche e non troppo sincere ma starà al gioco, almeno in un primo momento.

Trame e Anticipazioni Beautiful: RJ teme che Brooke non riuscirà a stare lontana da Ridge

Ridge ha insistito con RJ affinché tornasse a lavorare alla Forrester Creations. Il ragazzo ha più volte ribadito al padre di non voler essere coinvolto nell’attività di famiglia e di volersi tenere lontano anche dalle diatribe che lo hanno tormentato per troppo tempo nella sua vita. Il giovane farà la medesima dichiarazione a suo nonno e gli chiederà pure cosa ne pensi della situazione che si è creata tra i suoi genitori. RJ ammetterà di essere molto preoccupato e di temere che Brooke non riuscirà a rinunciare per sempre al suo grande amore. E forse avrà proprio ragione!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 15 al 21 settembre 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.