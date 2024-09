My Home My Destiny 2 Anticipazioni 17 settembre 2024: Zeynep si rifiuta di ritirare la denuncia contro Mehdi!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 17 settembre 2024 su Canale 5 rivelano che Zeynep non ha alcuna intenzione di ritirare la denuncia contro Mehdi!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny sono sconvolgenti. Nell'episodio in onda il 17 settembre 2024, Arriva Ali Riza, zio di Baris e Savas, che si scontrerà spesso con Sultan: Ali Riza ha un comportamento eccessivamente critico ed ipocondriaco. Intanto, Mehdi viene coinvolto in una rissa da Osman, e così perde il permesso di rivedere la figlioletta. Cemile e Nuh, invece, provano a convincere Zeynep a ritirare la denuncia, però lei si rifiuta. Nel frattempo, Baris si ammala, e Zeynep, nonostante la richiesta di aiuto di Emine, decide di non intervenire...

My Home My Destiny Anticipazioni: Arriva Ali Riza!

Sta per fare il suo ingresso in scena Ali Riza, lo zio di Baris e Savas. L'arrivo di Ali Riza, però, porterà con sé un po' di trambusto, dato che inizierà ben presto a scontrarsi con qualcuno. Tra l'uomo e Sultan, infatti, sembrerà non correre buon sangue, dato che Ali Riza avrà un comportamento piuttosto critico e decisamente ipocondriaco che infastidirà la donna. Ma non è che tutto questo astio, in realtà, nasconda invece una particolare simpatia?

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi si mette nei guai...

Non si mette per niente bene per Mehdi. Quest'ultimo non sembra essere riuscito a farsi molti amici dietro le sbarre, anzi: spesso e volentieri si scontra con gli altri detenuti. Adesso, ad esempio, sta per essere coinvolto in una rissa da Osman. Proprio perché ha causato dei disordini, Mehdi perde il permesso di rivedere la figlioletta, la piccola Mujgan, che per lui, in questo periodo buio, è l'unico spiraglio di luce...

Zeynep non vuole ritirare la denuncia contro Mehdi, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 17 settembre 2024

Cemile vuole tirare Mehdi fuori dal carcere ad ogni costo. Pertanto, ha chiesto aiuto all'avvocato, che le ha consigliato di convincere Zeynep a ritirare la denuncia contro l'ex marito: solo così Mehdi avrebbe una chance di essere scarcerato. Allora, la rossa e Nuh stanno chiedendo alla giovane di mettersi una mano sulla coscienza e fare come dice l'avvocato; Zeynep, però, non ha la minima intenzione di accontentarli, e si rifiuta categoricamente. Intanto, Baris si ammala. Nonostante la richieste d'aiuto di Emine, la protagonista preferisce non intervenire, forse perché, avendo capito di provare qualcosa per il suo capo, pensa sia meglio tenersi a debita distanza...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 16 al 20 settembre 2024.

My Home My Destiny va in onda sabato e domenica su Canale5 a partire dalle 14.40.