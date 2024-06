Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 25 giugno 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 giugno 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa, che andranno in onda oggi, 25 giugno 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, alle 14.55 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi, infine, alle 15.45 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 giugno 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 25 giugno 2024 - la visita di Thomas a casa di Steffy si trasformerà in una vera e propria faida tra fratelli. Il Forrester non vorrà in nessuno modo fare un passo indietro e pretenderà da sua sorella una maggiore collaborazione. Il giovane designer si lamenterà con lei per essere stato escluso dai giochi proprio quando pensava di aver vinto la partita per la custodia di Douglas e aver finalmente risolto tutti i suoi problemi. Steffy però non sarà del suo stesso parere e lo spingerà a fare un passo indietro, a riflettere su quello che sta succedendo attorno a lui e sulle sue azioni, molto spesso sconsiderate. La figlia di Ridge non intenderà darla vinta al suo fratellone, né ora né mai. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 giugno 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 25 giugno 2024 - il protagonista è un'anima in pena. Kemal non riesce a sopportare il pensiero che fosse ad un passo dal coronare il suo sogno d'amore, ma che, per l'ennesima volta, il suo acerrimo nemico è riuscito a mettergli i bastoni tra le ruote. Infatti, lui è convinto che Nihan si sia tirata indietro all'ultimo proprio a causa di Emir. Determinato a scoprire che cosa sia accaduto, e ad avere conferma di ciò che sospetta, il Soydere si mette ad indagare. Intanto, la protagonista è altrettanto affranta per la separazione dall'amato. Bisognosa di sfogarsi, la Sezin raggiunge Leyla per andare a sfogarsi con lei; in fin dei conti, non si fida di nessun altro. La ragazza chiede però a Leyla di non farne parola con Kemal, per tutelarlo... Qui la trama completa di Endless Love.

My Home My Destiny 2: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 25 giugno 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 25 giugno 2024 - Emine credeva di aver finalmente coronato il suo sogno: una vita agiata al fianco della persona amata, Faruk. Tuttavia, ben presto questo sogno si è trasformato in un incubo. La ragazza ha scoperto che il fidanzato la sta tradendo con un'altra, Selin. Emine è piombata in depressione, ed ora sta provando a riuscire a superare questa brutta situazione. Che cosa farà a questo punto sua madre? Sultan metterà da parte l'orgoglio ferito per darle una mano oppure no? Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 25 giugno 2024 - Manuel e Jana rischieranno di essere scoperti da Jimena. La cameriera si preoccuperà di questa situazione e si allontanerà nuovamente dal marchese, spaventata che la loro relazione clandestina finisca per far soffrire la marchesina. La duchessa Mercedes tornerà alla tenuta per sapere come mai sua figlia non abbia seguito i suoi consigli mentre Cruz sarà ancora furiosa per il trattamento ricevuto al Garden Party e incolperà Margarita, che continuerà a punzecchiarla. Martina e Curro decideranno di godersi il loro amore fino a quando la ragazza non sarà sposata mentre Catalina cercherà di permettere a Maria di prendere un permesso per accompagnare Salvador a fare l’operazione. Pia non riuscirà a fingere la sua diffidenza nei confronti di Feliciano, al quale impedirà di avvicinarsi a suo figlio. Petra cercherà di aiutare il fratello ma lui sarà stanco di essere trattato in questo modo e di dover fingere. Qui la trama completa de La Promessa.

