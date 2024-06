My Home My Destiny 2 Anticipazioni Puntate dal 24 al 29 giugno 2024: Torna Burhan, il nemico di Mehdi!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate della seconda stagione di My Home My Destiny in onda dal 24 al 29 giugno 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda lunedì 24 giugno 2024

Mehdi arriva improvvisamente nell'ufficio di Zeynep per dirle che la sente tanto distante. In effetti, da quando lui ha scoperto che presto diventerà padre, dato che Benal porta in grembo loro figlio, la loro relazione amorosa ha subito uno scossone. La protagonista ribadisce che accetta la situazione, ma è categorica: la sua ex deve uscire dalle loro vite.

Puntata in onda martedì 25 giugno 2024

Zeynep ha avuto un duro faccia a faccia con Emine. Dopodiché, si reca da Sultan: ha bisogno di rifugiarsi a casa della donna, lontana dalla sua famiglia, per riflettere sulla difficile situazione in cui si trova. Qui però la raggiungeranno prima le madri e poi Cemile. Intanto, Emine sta lottando per riuscire a superare il tradimento di Faruk: è piombata in depressione. Sultan, che è il suo più grande sostegno, sarà pronta a mettere da parte l'orgoglio ferito per aiutarla?

Puntata in onda mercoledì 26 giugno 2024

Mehdi e Zeynep stanno cercando di vivere serenamente in famiglia, ma Mujgan non riesce proprio ad accettare che il fratello abbia scelto di restare con la moglie e di mandare via Benal, che porta in grembo il loro bambino, per farla stare da sola in un appartamento. Durante un pranzo, Mehdi si arrabbia con la sorella. Mujgan, allora, decide che d'ora in poi penserà più a se stessa che alla famiglia.

Puntata in onda giovedì 27 giugno 2024

Mehdi scopre casualmente che Burhan, il suo acerrimo nemico, è di nuovo in città. Non appena s'incontrano, i due cercano lo scontro fisico; interviene Zeynep per farlo ragionare. A causa di ciò, però, la ragazza perde il lavoro. A casa, tuttavia, sembra ci siano altre priorità.

Puntata in onda venerdì 28 giugno 2024

Emine, dopo essere stata lasciata da Faruk senza una motivazione chiara, decide di tornare a casa; è totalmente devastata da questa delusione amorosa. Inoltre, nel quartiere tutti cominciano a sparlare di ciò che le è successo.

Puntata in onda sabato 29 giugno 2024

Mujgan, dopo un'attesa di vent'anni, può finalmente rivedere Burhan, il suo ex fidanzato, che le confessa di non aver mai smesso di amarla. Mehdi li sorprende in cima ad una collina, stretti in un abbraccio. Furibondo, il meccanico aggredisce Burhan.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45.