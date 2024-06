Beautiful, Anticipazioni Puntata del 25 giugno 2024: Steffy non cede. Thomas non l'avrà vinta!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 25 giugno 2024, ci rivealno che Thomas cercherà di far valere le sue ragioni ma né Steffy né Finn si lasceranno spaventare dalle sue minacce. Scopriamo insieme cosa succederà nell’episodio della Soap.

Nella puntata di Beautiful in onda il 25 giugno 2024, alle ore 13.50 su Canale5, la visita di Thomas a casa di Steffy si trasformerà in una vera e propria faida tra fratelli. Il Forrester non vorrà in nessuno modo fare un passo indietro e pretenderà da sua sorella una maggiore collaborazione. Il giovane designer si lamenterà con lei per essere stato escluso dai giochi proprio quando pensava di aver vinto la partita per la custodia di Douglas e aver finalmente risolto tutti i suoi problemi. Steffy però non sarà del suo stesso parere e lo spingerà a fare un passo indietro, a riflettere su quello che sta succedendo attorno a lui e sulle sue azioni, molto spesso sconsiderate. La figlia di Ridge non intenderà darla vinta al suo fratellone, né ora né mai.

Anticipazioni Beautiful: False illusioni per Thomas!

Thomas si è illuso di poterla avere vinta nella faccenda della custodia di Douglas. Il Forrester ha pensato, molto sconsideratamente, che il trasferimento di suo figlio da sua sorella, gli avrebbe permesso la libertà di poter fare quello che più riteneva giusto e di presentarsi alla casa sulla scogliera, quando volesse. Peccato che Steffy sia di parere molto diverso e abbia tutta l’intenzione di rispettare la promessa fatta a Hope ma soprattutto le direttive del giudice e i voleri di Douglas anche a costo di cacciare il suo adorato fratello, che ne ha fatte di cotte e di crude negli ultimi anni, e inimicarselo. Quest’ultima opzione sembrerà più che mai pronta a realizzarsi.

Beautiful Anticipazioni: Steffy invita Thomas a lasciare in pace Douglas

Steffy ha tirato fuori le unghie e non intende permettere al fratello di fare quello che desidera in casa sua. La Forrester sarà molto chiara con lui: deve andarsene e rispettare le decisioni di suo figlio. La ragazza è molto stupita dalla decisione del nipote ma capisce che il bambino ha più che mai bisogno di lei in questo momento. E visto che Hope non è là, sarà lei a dover cacciare Thomas da casa sua e a ricordargli che quanto è capitato è pure sua responsabilità. È lui, insieme alla Logan, ad aver tradito la fiducia del piccolo rampollo di casa Forrester e ora Douglas ha tutto il diritto di decidere con chi vuole stare. Se non ha scelto né suo padre né sua madre è perché ha il desiderio di rimanere fuori dalla lotta alla sua custodia e vuole serenità prima di tutto.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas e Steffy in lite per Douglas

La decisione di Steffy di non far vedere Douglas a Thomas metterà i due fratelli l’uno contro l’altra. I due ragazzi si daranno battaglia per averla vinta ma Steffy potrà contare sull’aiuto di Finn, suo marito. Il dottore, inizialmente restio ad avere il nipotino tra loro e spaventato che scoppiasse un’altra guerra, prenderà le parti di sua moglie e spingerà suo cognato a non calcare la mano con questa storia. La decisione è ormai presa e lui dovrebbe impegnarsi un po’ di più per dimostrare al figlio di essere degno della sua stima e di aver capito che far la guerra per la sua custodia, non porterà mai bene. Thomas Forrester sembrerà però ancora piuttosto duro d’orecchi.

