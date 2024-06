Endless Love Anticipazioni Puntate dal 24 al 28 giugno 2024: Nihan e Kemal beccano Zeynep in camera di Emir!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda dal 24 al 28 giugno 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Endless Love, in onda dal 24 al 28 giugno 2024 su Canale 5, dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10. Ricordiamo inoltre che questa settimana la soap non verrà trasmessa né venerdì in seconda serata né sabato e domenica. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda Lunedì 24 giugno 2024

Vildan e Zeynep continuano a provocarsi senza tregua. Ozan, stanco di vedere la madre e la figlia discutere, prova ad intervenire. Il giovane prende le parti di Zeynep e chiede a Vildan di fare un gesto per riavvicinarsi alla nuora. Allora, la donna si reca a casa dei consuoceri, Huseyin e Fehime, per annunciare loro che stanno per diventare nonni e per invitarli a cena.

Puntata in onda Martedì 25 giugno 2024

Asu scopre da Emir che Kemal è rientrato in città. Furiosa, se la prende con Tufan, certa che sia stato lui a non rispettare i suoi ordini e ad incastrare l'amato. Tufan svela il perché ha agito in questo modo: è innamorato di lei. Intanto, sia il Soydere che Nihan stanno soffrendo per la loro separazione. Lui è sicuro che l'amata sia stata costretta a rinunciare alla loro fuga, pertanto si mette ad indagare. La Sezin, invece, si confida con Leyla, alla quale chiede di non farne parola con Kemal per proteggerlo.

Puntata in onda Mercoledì 26 giugno 2024

Onder e Galip si stanno contendendo le attenzioni di Leyla. Intanto, Kemal vuole provare che dietro l'aggressione subita dall'amica ci sia Emir; purtroppo, però, è in un vicolo cielo. Fehime, invece, prosegue con i preparativi della cena in cui la sua famiglia e quella di Vildan celebreranno insieme la gravidanza di Zeynep. La donna decide d'invitare anche Leyla ed Asu. Quest'ultima informa Emir, il quale si presenta a sorpresa a casa di Huseyin e portando con sé Nihan. La tensione è palpabile, soprattutto quando Fehime dichiara di sperare che Kemal ed Asu si sposino presto. La pittrice, gelosa, prova maldestramente a dimostrare di volersi riavvicinare ad Emir.

Puntata in onda Giovedì 27 giugno 2024

Tufan prova a contattare Asu, ma lei ignora la sua chiamata. Intanto, Kemal decide di seguire Nihan ed Emir per cercare di capire se lei stia dicendo la verità o meno. Allora, Asu avverte il fratello, che torna a ricattare la Sezin: pretende che interpreti in maniere più convincente il ruolo della moglie devota. Quando Emir e Nihan entrano in camera del primo, ci trovano dentro Zeynep. L'ingegnere, che si era appostato per spiare i coniugi, si sorprende nel vedere la sorella nella stanza di Emir.

Puntata in onda Venerdì 28 giugno 2024

Nihan è sorpresa di trovare Zeynep in camera di Emir. Lui, per allontanare i sospetti della moglie, le fa pensare che la giovane sia entrata nella sua stanza per prendere la pistola di Kemal. Zeynep lo spalleggia, e poi utilizza la stessa scusa con il fratello. Il Soydere, infatti, le chiederà delle spiegazioni in merito a ciò che ha visto perché si è preoccupato. Intanto, Emir obbliga la Sezin a passare la notte con lui, però lei non ne ha la minima intenzione e la passa in bianco sul divano. Il mattino seguente, dopo essere andata a correre, va da Emir per chiedergli di restituire la pistola all'ingegnere, ma trova nuovamente la cognata nella sua camera.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.