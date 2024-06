Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 25 giugno 2024 su Canale 5 rivelano che Emine sta cercando di superare il tradimento di Faruk, ma non è per niente facile per lei...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 25 giugno 2024, alle 14:45, Zeynep ha avuto un duro faccia a faccia con Emine. Dopodiché, si reca da Sultan: ha bisogno di rifugiarsi a casa della donna, lontana dalla sua famiglia, per riflettere sulla difficile situazione in cui si trova. Qui però la raggiungeranno prima le madri e poi Cemile. Intanto, Emine sta lottando per riuscire a superare il tradimento di Faruk: è piombata in depressione. Sultan, che è il suo più grande sostegno, sarà pronta a mettere da parte l'orgoglio ferito per aiutarla?

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep vs Emine!

Zeynep ed Emine erano amiche per la pelle, ma le cose, ormai, sono cambiate. Infatti, la prima ha scoperto per caso che la seconda ha dato avvio ad una relazione clandestina con Faruk, il suo ex fidanzato. Quando li ha visti insieme, Zeynep non poteva credere ai suoi occhi, e tuttora continua a pensare che sia assurdo che Emine non le abbia mai confidato nulla. Adesso, tra l'altro, le due si ritrovano faccia a faccia, ed hanno un duro scontro. La loro amicizia sembra davvero essere giunta al capolinea.

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep si rifugia da Sultan..

Dopo il faccia a faccia con Emine, Zeynep decide di andare a rifugiarsi da Sultan. La giovane ha il forte bisogno di prendere momentaneamente le distanze dalla sua famiglia, e soprattutto da Mehdi, perché deve riflettere. Infatti, da quando Benal vive a casa con loro, è piuttosto irrequieta e soprattutto infelice. Poco dopo, però, la raggiungono prima le sue due madri e poi Cemile...

Emine cade in depressione, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 25 giugno 2024

Emine credeva di aver finalmente coronato il suo sogno: una vita agiata al fianco della persona amata, Faruk. Tuttavia, ben presto questo sogno si è trasformato in un incubo. La ragazza ha scoperto che il fidanzato la sta tradendo con un'altra, Selin. Emine è piombata in depressione, ed ora sta provando a riuscire a superare questa brutta situazione. Che cosa farà a questo punto sua madre? Sultan metterà da parte l'orgoglio ferito per darle una mano oppure no?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 24 al 29 giugno 2024.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45.