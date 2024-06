My Home My Destiny 2 Anticipazioni 21 giugno 2024: Emine e Faruk ai ferri corti!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 21 giugno 2024 su Canale 5 rivelano che Faruk propone un accordo ad Emine, ma lei è restia ad accettarlo...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 21 giugno 2024, alle 14:45, Emine ha una brutta discussione con Faruk riguardo l'accordo che lui vorrebbe stringere: uscire con Selin per compiacere il padre, e parallelamente tenere lei nascosta in una lussuosa villa che si affaccia sul mare. Emine si domanda se valga la pena pagare il prezzo della solitudine per avere in cambio l'amore di Faruk, ed una vita agiata...

My Home My Destiny Anticipazioni: Emine s'innamora di Faruk...

Emine non aveva la minima intenzione d'innamorarsi di Faruk, eppure è successo. Infatti, quest'ultimo è pur sempre l'ex fidanzato di Zeynep, la sua migliore amica, pertanto off limits per lei. Fatto sta che Faruk ha cominciato a corteggiarla e, giorno dopo giorno, Emine ha perso la testa per lui, tanto che hanno dato avvio ad una relazione clandestina in piena regola...

My Home My Destiny Anticipazioni: Faruk sotto pressione!

La figlia di Sultan è rimasta di sasso quando Faruk le ha avanzato una particolare proposta. Il giovane, che subisce pressioni da parte del padre, il quale lo minaccia per imporgli di frequentare chi dice lui, pensa di non avere altra scelta: per continuare a vederla, le comprerà un appartamento lussuoso in cui, però, dovrà vivere da sola. Emine, tuttavia, non sembra per niente contenta di questa idea: non vuole vivere da sola e non vuole interpretare il ruolo dell'amante!

Emine indignata, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 21 giugno 2024

Emine è un fascio di nervi. Dato che Faruk insiste con l'idea di comprarle un appartamento da favola che si affaccia sul mare in cui continuare a vedersi di nascosto, mentre lui, per compiacere il dispotico padre, dovrà uscire - alla luce del sole - con Selin, tra loro esplode una violenta discussione. La ragazza non ha la minima intenzione di diventare la sua amante. E così, Emine si sta domandando se valga la pena di pagare il prezzo della solitudine per avere in cambio l'amore di Faruk ed una vita agiata...

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45.