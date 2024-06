La Promessa Anticipazioni dal 24 al 29 giugno 2024: Jimena sta per essere smascherata, Orengo chiede la mano di Candela

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de La Promessa e scopriamo cosa succederà nelle puntate della Soap in onda dal 24 al 29 giugno 2024. Ecco le Trame episodio dopo episodio.

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa, in onda dal 24 al 29 giugno 2024. La Soap di Canale5, che racconta le avventure e l'amore impossibile di Jana e Manuel, va in onda alle ore 15.45 dopo My Home My Destiny, dalla prossima settimana in onda anche di sabato.

Puntata di Lunedì 24 giugno 2024

Ramona non ne può più delle pressioni di Curro, che vuole a tutti i costi conoscere il suo passato. Questa volta, infatti, perde le staffe e si rivela provvidenziale l’intervento di Jana. Nel frattempo, Teresa confessa a Pia di aver scoperto che il suo bambino si trova nel convento di Villalquino grazie a Feliciano. Momenti terribili per la Marchesa che, arrivata con la famiglia al Garden Party di Sua Maestà, scopre che l’alta società li sta ignorando, considerandoli arrampicatori sociali e non accettando la loro presenza alla festa per colpa del pettegolezzo diffuso da Margarita. Martina non vuole essere sfoggiata da Antonio come fidanzata alla festa ma il ballo con Curro cambia tutto. La giovane coppia è innamorata e trova il coraggio di dichiararsi, consapevoli delle circostanze che remano contro il loro forte sentimento. Nel frattempo, lontano dai giardini della Granja, Manuel organizza un ballo a sorpresa per Jana e i due vivono una serata da sogno. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 24 giugno 2024.

Puntata di Martedì 25 giugno 2024

Quando per poco Jimena non li scopre, Jana capisce che la storia d’amore con Manuel è impossibile e che devono smettere di vedersi. Dopo aver fatto ritorno alla Promessa, Cruz non riesce a dimenticare l’umiliazione per l’ostracismo subito alla festa reale. La colpa è della cognata, la quale continua ad umiliarla ad ogni occasione. Prima del matrimonio, Martina e Curro decidono di trascorrere insieme più tempo possibile. Nel frattempo, Catalina fa da mediatore per permettere a Maria di ottenere un permesso per accompagnare Salvador il giorno della sua operazione. Jimena riceve la visita di sua madre: la donna è preoccupata che la figlia non abbia finto un aborto come invece le aveva consigliato di fare. Diffidente, Pia chiede a Feliciano di non avvicinarsi a suo figlio, mentre Petra cerca di sostenere il fratello che non riesce ad essere tranquillo. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 25 giugno 2024.

Puntata di Mercoledì 26 giugno 2024

La festa di fidanzamento tra Martina e Antonio sarà alla Promessa e Cruz e Alonso si infuriano con Fernando e Margarita per non essere stati consultati. Orengo chiede a Candela di sposarlo al più presto e, sebbene la reazione di pancia sia stata di totale felicità, lei prende tempo chiedendo consiglio a Simona. Jana assiste ad una sceneggiata piuttosto violenta tra Curro e Ramona ed esorta l’uomo ad andarsi a scusare immediatamente. Nel frattempo, Jimena mette al corrente Manuel sulle voci che girano dopo il Garden Party. Voci che fanno infuriare Manuel spingendo a voler parlare al più presto con sua madre. Mentre Maria ottiene di poter accompagnare Salvador dal medico che lo opererà all’occhio, Teresa confida a Mauro di aver trovato un panno intimo della signora Jimena sporco di sangue. Mauro non rispetta la richiesta di tacere questa informazione e ne parla con Manuel, che è molto preoccupato dalla situazione. Pia, invece, muove pesanti accuse contro Feliciano certa che sia lui il responsabile del sequestro del figlio. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 26 giugno 2024.

Puntata di Giovedì 27 giugno 2024

Cruz non segue il consiglio di Petra, che vorrebbe impedire a Ramona di spargere voci in paese, ma segue da vicino le mosse della donna tenendola sotto controllo. Alla Promessa arriva Orengo con un regalo per Candela ma lei continua ad evitarlo. Nel frattempo, Petra affronta Pia e la minaccia: farà una brutta fine se continua a mettere in giro calunnie sulla sua famiglia. Feliciano, accusato da Pia, ammette di essere stanco di essere sempre il capro espiatorio e chiede a Petra di dire la verità sul rapimento del figlio, facendo infuriare la donna. Cruz, nonostante il consiglio di Lorenzo di non inimicarsi i cognati, giura che farà di tutto affinché il fidanzamento non sia celebrano alla Promessa, trovando Margarita pronta a burlarsi di lei e del suo desiderio di rivincita. Fernando, invece, propone ad Alonso di comprare la Promessa. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 27 giugno 2024.

Puntata di Venerdì 28 giugno 2024

Ramona svela a Jana di aver visto sua madre dopo la sua morte ma lei non le crede. Mentre il bambino dorme, Petra si intrufola nello studio di Pia e lo prende in braccio, confidandogli che Feliciano è suo figlio. Dopo essere stata cacciata da Pia, Petra va da Simona e chiede notizie di Ramona, scoprendo che è tornata in paese e che ha ricevuto accoglienza. Nel frattempo, Manuel è preoccupato per la gravidanza di Jimena e si sfoga con Jana, che ascolta gli ultimi aggiornamenti con attenzione ma gli suggerisce di fidarsi del loro medico. Stanco di attendere, Orengo chiede a Candela una risposta e lei ammette di non essere pronta a sposarsi. Poco dopo, Candela chiede consiglio a Pia che le dice di seguire il suo cuore. Maretta tra Teresa e Mauro, che discutono sull’affidabilità di Feliciano. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 28 giugno 2024.

Puntata di Sabato 29 giugno 2024

Scioccata dallo schiaffo ricevuto da Jimena, Teresa rimprovera Mauro per aver svelato il dettaglio del panno intimo sporco di sangue a Manuel. Cruz è preoccupata oltre ogni dire all’idea che Margarita e Fernando possano comprare la Promessa dopo il matrimonio di Martina e Antonio, e si sfoga con Alonso. Mentre Feliciano tenta un nuovo approccio con Pia, ma lei è sempre più scettica e lo incalza con domande su domande, Jana si accorge dei continui sbalzi di umore di Jimena e chiede a Abel di parlare con Manuel: deve starle vicino in questo momento complicato. È proprio Abel a trovare tra le carte di Manuel un ritratto di Jana, mentre Romulo si schiera in difesa di Feliciano rimproverando tutti per la loro rigidità nei suoi confronti. Nel frattempo, Fernando vorrebbe che Margarita rinunciasse alla guerra contro Alonso e Cruz, tornando alla loro vita a Madrid. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 29 giugno 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al sabato alle ore 15.45 su Canale 5.