Beautiful Anticipazioni Puntate dal 23 al 29 giugno 2024: Brooke ha un nuovo pretendente!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 23 al 29 giugno 2024. Ecco cosa accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate di Beautiful in onda dal 23 al 29 giugno 2024, alle ore 13.50 dal lunedì al sabato e alle ore 14.00 la domenica su Canale 5. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Puntata in onda Domenica 23 giugno 2024

Ritenendo di non dover avvisare della sua presenza, trovandosi a casa della sorella, Thomas si presenta alla porta di Steffy ed è intenzionato a vedere Douglas, che ha scelto la zia come tutore legale e si è da poco trasferito da lei. Steffy, tuttavia, non trova che sia giusto e ha intenzione di comportarsi in modo equo per non turbare il bambino, ma questa considerazione non piace a Thomas che alza la voce, invitato ad andarsene al più presto da Finn.

Prima di lasciare la casa, Thomas minaccia Steffy e Finn: non potranno impedirgli di vedere liberamente Douglas, lui ha intenzione di aggirare le prescrizioni del giudice e passare del tempo con il figlio, con o senza la loro approvazione. Scopri le Anticipazioni Complete delle puntate di Beautiful del 23 giugno 2024

Puntata in onda Lunedì 24 giugno 2024

Sperando di proteggere il bambino da ulteriori traumi, nonostante le minacce di Thomas siano decisamente serie, Steffy e Finn rimangono fermi sulla loro posizione. Non potrà vedere Douglas a suo piacimento e, per fargli visita, dovrà chiedere il loro permesso. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 24 giugno 2024.

Puntata in onda Martedì 25 giugno 2024

Ormai diventate amiche per la pelle, Brooke e Taylor si incontrano a “Il Giardino" per pranzare insieme e qui la Hayes fa notare all’amica come il giovane e affascinante cameriere Hollis stia flirtando con lei. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 25 giugno 2024.

Puntata in onda Mercoledì 26 giugno 2024

Mentre continua la forte tensione tra Steffy e Thomas a causa della custodia di Douglas e dell’intenzione del Forrester di potergli fare visita a suo piacimento, Taylor sostiene che anche Brooke stia flirtando con Hollis. Lei nega ma quando il cameriere le fa una proposta inaspettata, a Taylor sembra proprio di avere ragione sui due. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 26 giugno 2024.

Puntata in onda Giovedì 27 giugno 2024

Thomas si sente tradito da Steffy, teme che sua sorella non voglia aiutarlo a riconciliarsi con il figlio Douglas a causa della sua ferma posizione nei suoi confronti e, mentre Paris sta vicino al Forrester in questo difficile momento, Taylor cerca di mediare tra i suoi figli. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 27 giugno 2024.

Puntata in onda Venerdì 28 giugno 2024

A sopresa, Hollis chiede a Deacon di poter corteggiare e frequentare Brooke. Nel frattempo, la Logan ascolta le preoccupazioni di Hope e Liam sulla situazione che riguarda Douglas e il suo trasferimento dalla zia Steffy. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 28 giugno 2024.

Puntate in onda Sabato 29 giugno 2024

Tornate al ristorante “Il Giardino”, Taylor e Brooke vengono sorprese da Hollis che, portando a tavola il piatto ordinato dalla Hayes, ne approfitta per chiedere alla Logan di uscire insieme. Lei, contro ogni previsione, accetta. Scopri le Anticipazioni Complete delle puntate di Beautiful del 29 giugno 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.