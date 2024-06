Endless Love Anticipazioni 25 giugno 2024: Tufan spiazza Asu con una confessione...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 25 giugno 2024 su Canale 5: mentre Tufan lascia Asu senza parole, Kemal e Nihan provano a superare - ciascuno a suo modo - il dolore...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love sono ricche di momenti emozionanti. Nell'episodio in onda il 25 giugno 2024, alle 14:10, Asu scopre da Emir che Kemal è rientrato in città. Furiosa, se la prende con Tufan, certa che sia stato lui a non rispettare i suoi ordini e ad incastrare l'amato. Tufan svela il perché ha agito in questo modo: è innamorato di lei. Intanto, sia il Soydere che Nihan stanno soffrendo per la loro separazione. Lui è sicuro che l'amata sia stata costretta a rinunciare alla loro fuga, pertanto si mette ad indagare. La Sezin, invece, si confida con Leyla, alla quale chiede di non farne parola con Kemal per proteggerlo...

Endless Love Anticipazioni: Asu ha paura per Kemal!

Tufan, prima d'informare Emir su ciò che aveva scoperto sulla fuga di Kemal e Nihan, è andato a parlarne con Asu. Il giovane le ha rivelato di essere entrato a conoscenza di quale fosse la nave su cui gli amanti si sarebbero imbarcati per scappare all'estero. Allora, la ragazza gli ha chiesto di farle un favore: non avrebbe dovuto aggiornare il suo "capo", che, altrimenti, l'avrebbe fatta pagare al Soydere. Asu, infatti, gli ha detto che avrebbe preferito sapere che l'amato fosse lontano e con la Sezin, piuttosto che morto ammazzato da Emir.

Endless Love Anticipazioni: Tufan innamoratto di Asu!

La figlia segreta di Galip e Mujgan sta per fare una scoperta sconvolgente. Lo spregevole fratello le confida che Kemal è rientrato in città. Asu, in allarme e furibonda, va a prendere di petto il suo complice, accusandolo di non aver rispettato i patti: non avrebbe dovuto informare Emir sui dettagli della fuga dell'ingegnere e della pittrice; in questo modo, ha messo a repentaglio la vita del Soydere. Tufan le svela perché ha agito così: è innamorato di lei!

Nihan si sfoga con Leyla, nelle Anticipazioni di Endless Love del 25 giugno 2024

Il protagonista è un'anima in pena. Kemal non riesce a sopportare il pensiero che fosse ad un passo dal coronare il suo sogno d'amore, ma che, per l'ennesima volta, il suo acerrimo nemico è riuscito a mettergli i bastoni tra le ruote. Infatti, lui è convinto che Nihan si sia tirata indietro all'ultimo proprio a causa di Emir. Determinato a scoprire che cosa sia accaduto, e ad avere conferma di ciò che sospetta, il Soydere si mette ad indagare. Intanto, la protagonista è altrettanto affranta per la separazione dall'amato. Bisognosa di sfogarsi, la Sezin raggiunge Leyla per andare a sfogarsi con lei; in fin dei conti, non si fida di nessun altro. La ragazza chiede però a Leyla di non farne parola con Kemal, per tutelarlo...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 24 al 28 giugno 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.