La Promessa Anticipazioni 25 giugno 2024: Jimena mette in pericolo Jana e Manuel

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni della puntata della Soap La Promessa, in onda su Canale5 il 25 giugno 2024. Nell’episodio Jimena rischierà di scoprire Jana e Manuel. La cameriera, spaventata di causare dolore alla marchesina, si allontanerà di nuovo dal suo amore.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Canale5 il 25 giugno 2024 alle ore 15.45, Manuel e Jana rischieranno di essere scoperti da Jimena. La cameriera si preoccuperà di questa situazione e si allontanerà nuovamente dal marchese, spaventata che la loro relazione clandestina finisca per far soffrire la marchesina. La duchessa Mercedes tornerà alla tenuta per sapere come mai sua figlia non abbia seguito i suoi consigli mentre Cruz sarà ancora furiosa per il trattamento ricevuto al Garden Party e incolperà Margarita, che continuerà a punzecchiarla. Martina e Curro decideranno di godersi il loro amore fino a quando la ragazza non sarà sposata mentre Catalina cercherà di permettere a Maria di prendere un permesso per accompagnare Salvador a fare l’operazione. Pia non riuscirà a fingere la sua diffidenza nei confronti di Feliciano, al quale impedirà di avvicinarsi a suo figlio. Petra cercherà di aiutare il fratello ma lui sarà stanco di essere trattato in questo modo e di dover fingere.

Anticipazioni La Promessa: Jimena rischia di scoprire il tradimento di Manuel

Martina, Curro, Jana e Manuel hanno realizzato il loro sogno d’amore ma l’idillio, almeno per Jana e Manuel, durerà poco. Jimena rischierà di scoprire i due mentre passano il loro momento romantico e la cameriera, spaventata da tutto questo, deciderà di allontanarsi dal marchese, convinta che la loro relazione segreta non possa continuare e non debba far soffrire la povera Jimena, ora incinta e in preda alle difficoltà della gravidanza. Mercedes tornerà a La Promessa per capire come mai sua figlia non ha portato a termine il suo piano, ovvero fingere un aborto e risolvere così tutti i suoi problemi.

La Promessa Anticipazioni: La guerra tra Cruz e Margarita diventa sempre più spaventosa

Cruz è una furia a causa del comportamento che i cortigiani hanno avuto nei confronti della sua famiglia. A causa delle voci messe in circolo da Margarita, i Lujàn sono stati tacciati di essere degli arrampicatori sociali. Tra la marchesa e sua cognata continuerà a essere una vera e propria guerra e le cose peggioreranno dopo il fallimento del Garden Party del Re. Intanto Martina e Curro decideranno di vivere il loro amore in segreto e di approfittare di questi momenti romantici che dureranno sino a quando la ragazza non sposerà Antonio.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Pia contro Feliciano!

Catalina si farà avanti e cercherà di mediare affinché Maria possa accompagnare Salvador a operarsi. La marchesina prometterà alla cameriera di mettere una buona parola per lei. Dopo quanto rivelato da Teresa, Pia è molto diffidente nei confronti di Feliciano. La governante non vorrà che il ragazzo sia avvicini a suo figlio e lo terrà d’occhio senza sosta. Petra sarà molto infastidita da questo comportamento e cercherà di sostenere suo fratello. Il ragazzo le rivelerà di essere però molto stanco di essere trattato male da tutti e penserà di smetterla di dar retta ai piani di sua sorella.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45, il sabato alle ore 15.00 e la domenica alle ore 14.50 su Canale 5.