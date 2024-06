Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 21 giugno 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 giugno 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa, che andranno in onda oggi, 21 giugno 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, alle 14.55 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi, infine, alle 15.45 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 giugno 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 21 giugno 2024 -Thomas canterà vittoria. Il Forrester si è convinto che la scelta di Douglas abbia comunque agevolato lui e che Hope sia stata battuta su tutti i fronti. Il giovane designer è sicuro che sua sorella non ostacolerà il rapporto con suo figlio e che lui potrà andare a trovarlo quando vuole, senza vincoli e senza dover lottare per passare del tempo con il suo bambino. Ma sarà davvero così? Steffy gli permetterà sul serio di fare quello che desidera e quando lo desidera? In verità la ragazza non sembrerà per nulla disposta a farsi usare dal fratello e a concedergli libertà che potrebbero mettere la sua famiglia seriamente in pericolo. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 16 al 22 giugno giugno 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 giugno 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 21 giugno 2024 - Zeynep, fortemente nauseata, ha fatto un test di gravidanza ed ha scoperto di essere realmente incinta. Non sa, però, chi sia il padre, dato che era andata a letto sia con Ozan che con l'ex amante. Inoltre, la ragazza ha il forte timore che, una volta venuto a sapere la novità, Emir possa farle del male, ma soprattutto che possa far del male al bambino. Pertanto, Zeynep si rende conto che deve fare una scelta tra Kemal ed il nascituro, e sceglie quest'ultimo. Così, la mora si mette in contatto con il diabolico figlio di Galip: gli dirà dove si nascondono il fratello e Nihan, in cambio dovrà garantirle che la lascerà in pace. In più, trova il modo per indirizzare il marito, per far sì che tutto vada per il meglio... Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 17 al 23 giugno 2024.

My Home My Destiny 2: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 21 giugno 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 21 giugno 2024 - Emine è un fascio di nervi. Dato che Faruk insiste con l'idea di comprarle un appartamento da favola che si affaccia sul mare in cui continuare a vedersi di nascosto, mentre lui, per compiacere il dispotico padre, dovrà uscire - alla luce del sole - con Selin, tra loro esplode una violenta discussione. La ragazza non ha la minima intenzione di diventare la sua amante. E così, Emine si sta domandando se valga la pena di pagare il prezzo della solitudine per avere in cambio l'amore di Faruk ed una vita agiata... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 17 al 21 giugno 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 21 giugno 2024 - Antonio annuncerà a tutti il suo fidanzamento con Martina. La marchesina cederà alle pressioni dei suoi genitori e lascerà che il duca riveli a tutti che il loro matrimonio verrà celebrato molto presto. Cruz noterà che la nipote non è per nulla felice e la spingerà a ribellarsi, senza successo. Intanto Salvador comunicherà a Lope e a Maria di volersi far operare. Cruz sgriderà Petra per non averla informata subito del ritrovamento del bambino di Pia e sarà pronta a licenziare Jana e Abel. La cameriera la convincerà a non farlo. Candela e Don Carlos decideranno di fare sul serio e si scambieranno un bacio. Pia li vedrà e sarà molto contenta per la sua amica. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 17 al 21 giugno 2024.