Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 19 giugno 2024 su Canale 5 rivelano che Asu, pur di proteggere Kemal, rinuncia a lui. Zeynep, invece, scopre di essere realmente incinta...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 19 giugno 2024, alle 14:10, Tufan mostra ad Asu le informazioni sulla nave su cui saliranno Kemal e Nihan, dicendole che vuole darle prima a lei che ad Emir. Asu, temendo che quest'ultimo possa fare del male all'amato, rinuncia a fare in modo che torni, e chiede al complice di non parlarne con Emir. Intanto, Zeynep scopre di essere veramente incinta...

Endless Love Anticipazioni: Kemal e Nihan in fuga!

Kemal e Nihan continuano a restare al sicuro, nel loro rifugio segreto. I due, dopo che la Sezin si è gettata dal balcone pur di sfuggire alle grinfie di Emir, e dopo che Ozan ha annunciato di essere pronto a costituirsi, hanno deciso di mettere a punto il loro piano di fuga. Il Soydere e la Sezin sono impazienti di cominciare una nuova vita insieme altrove, lontani da Istanbul e soprattutto dallo spregevole imprenditore.

Endless Love Anticipazioni: Asu rinuncia a Kemal per salvarlo!

Leggendo un messaggi sul telefono di Leyla, Emir ha scoperto che la moglie ed il suo "amante" s'imbarcheranno su una nave per espatriare, ed ha incaricato Tufan di rintracciarla quanto prima. Ora, quest'ultimo, entrato in possesso della preziosa informazione, anziché andare a parlarne con il suo "capo", si dirige dritto da Asu. Tufan le dice che, prima di riportarla ad Emir, ha preferito mettere al corrente lei. Asu, però, gli chiede di farle il favore di non rivelare nulla all'uomo, perché teme che possa agire contro Kemal. Infatti, è disposta a rinunciare a fare in modo che l'amato torni: meglio saperlo altrove con Nihan che morto ammazzato da Emir.

Zeynep è davvero incinta, nelle Anticipazioni di Endless Love del 19 giugno 2024

Zeynep aveva inscenato una gravidanza per obbligare Ozan a rivelarle tutti i segreti più oscuri della sua famiglia, ed aveva centrato l'obiettivo. Adesso, però, ha delle vere nausee. Pertanto, dopo aver eluso la sorveglianza di Zehir, va a comprare un test di gravidanza, e così scopre di essere davvero in dolce attesa. Sotto shock, la giovane si domanda chi sia il padre del bambino che porta in grembo, dato che ha avuto rapporti sia con il marito che con l'ex amante, di cui, tra l'altro, teme fortemente la reazione, una volta appresa la notizia...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.