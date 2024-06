Beautiful, Anticipazioni Puntata del 21 giugno 2024: Thomas felice della scelta di Douglas, per lui è una vittoria!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 21 giugno 2024 su Canale5. Le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap ci rivelano che Thomas penserà di aver comunque vinto su Hope. Douglas vivrà con Steffy e lui potrà andare a trovarlo quando vorrà.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Canale5 il 21 giugno 2024, alle ore 13.50, Thomas canterà vittoria. Il Forrester si è convinto che la scelta di Douglas abbia comunque agevolato lui e che Hope sia stata battuta su tutti i fronti. Il giovane designer è sicuro che sua sorella non ostacolerà il rapporto con suo figlio e che lui potrà andare a trovarlo quando vuole, senza vincoli e senza dover lottare per passare del tempo con il suo bambino. Ma sarà davvero così? Steffy gli permetterà sul serio di fare quello che desidera e quando lo desidera? In verità la ragazza non sembrerà per nulla disposta a farsi usare dal fratello e a concedergli libertà che potrebbero mettere la sua famiglia seriamente in pericolo.

Anticipazioni Beautiful: Thomas canta vittoria!

La scelta di Douglas ha distrutto Hope, spezzandole il cuore. La Logan ha cominciato a pensare di non essere una buona madre e di aver solo fatto soffrire suo figlio con i suoi comportamenti. Liam tenterà invano di farle tornare il sorriso ma per lei comincerà un periodo molto duro, in cui si troverà a sperare ogni giorno che il suo bambino torni da lei. Chi invece canterà vittoria sarà Thomas. Dopo aver inizialmente strabuzzato gli occhi dalla sorpresa, il Forrester comincerà a pensare che la situazione che si è creata potrebbe volgere a suo favore. Douglas andrà a vivere da sua sorella Steffy e lei, sicuramente, non gli impedirà di stare con il bambino quanto e come vuole.

Beautiful Anticipazioni: Thomas è convinto che Steffy sia dalla sua parte

Thomas sarà convinto che Steffy sarà dalla sua parte e gli permetterà libertà che Hope non gli ha mai concesso. Essendo sua sorella, la ragazza gli lascerà visitare la sua casa quando lui desidererà e potrà quindi stare con Douglas il tempo che vorrà. Lo stilista canterà vittoria e penserà che la scelta di suo figlio, alla fine, abbia comunque agevolato lui, dando una sonora lezione a Hope e a suo marito, che per tanto tempo gli hanno messo i bastoni tra le ruote. E in verità pure la Logan avrà in mente questo pensiero. Crederà infatti che la sua rivale si lascerà convincere a lasciare carta bianca al figlio di Ridge e lei rimarrà fuori dai giochi per troppo tempo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy e Finn pronti a fare la cosa giusta

Steffy e Finn sono perfettamente consapevoli di essere finiti in una storia molto complicata e dovranno gestirla al meglio per evitare di combinare guai e finire loro stessi in pericolo. I due capiranno di dover fare dei passi molto attenti e non potranno certo permettere che Thomas approfitti della loro parentela per fare quello che vuole. Insomma la Forrester e suo marito, spaventati che la serenità della loro famiglia possa di nuovo vacillare, faranno di tutto per occuparsi di Douglas senza permettere a suo padre – e nemmeno a sua madre – di condizionare le loro scelte e la vita del piccolo. Saranno imparziali e lo faranno per amore del loro nipotino e per preservare la loro stessa pace.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 16 al 22 giugno 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.