La Promessa Anticipazioni 21 giugno 2024: Ormai è ufficiale, Martina sposerà Antonio!

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni della puntata della Soap La Promessa, in onda su Canale5 il 21 giugno 2024. Nell’episodio Martina si fidanzerà ufficialmente con Antonio mentre Petra, rimproverata da Cruz, riuscirà a evitare che Cruz licenzi Jana e Abel ma lo farà solo per nascondere i loro piani.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 21 giugno 2024, alle ore 15.45, Antonio annuncerà a tutti il suo fidanzamento con Martina. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesina cederà alle pressioni dei suoi genitori e lascerà che il duca riveli a tutti che il loro matrimonio verrà celebrato molto presto. Cruz noterà che la nipote non è per nulla felice e la spingerà a ribellarsi, senza successo. Intanto Salvador comunicherà a Lope e a Maria di volersi far operare. Cruz sgriderà Petra per non averla informata subito del ritrovamento del bambino di Pia e sarà pronta a licenziare Jana e Abel. La cameriera la convincerà a non farlo. Candela e Don Carlos decideranno di fare sul serio e si scambieranno un bacio. Pia li vedrà e sarà molto contenta per la sua amica.

Anticipazioni La Promessa: Martina si fidanza ufficialmente

Per Martina non c’è pace e sembra proprio che la marchesina sposerà davvero Antonio. Il duca darà precise direttive a Simona affinché la cuoca prepari un pranzo luculliano a base di fagiano. Il perché sarà presto svelato. Il ragazzo, durante il sontuoso pasto, confesserà a tutti che lui e la marchesina Martina, hanno deciso di fidanzarsi ufficialmente. La famiglia rimarrà senza parole e Cruz si accorgerà che sua nipote non è felice. Convintasi che la giovane abbia solo ceduto alle richieste dei genitori, la spronerà a lottare per la sua libertà ma scoprirà che la giovane non ha più voglia di combattere.

La Promessa Anticipazioni: Salvador decide di operarsi

Maria sarà piacevolmente sorpresa dalla decisione di Salvador di operarsi. Il ragazzo riferirà a lei e a Lope di aver scelto di sottoporsi all’intervento che potrebbe restituirgli la vista. Per la cameriera e il cuoco sarà una bellissima notizia. Intanto Candela e Don Carlos decideranno di non darsi più del lei e si lasceranno andare a un bacio romantico, che sancirà il loro amore. Pia li vedrà e sarà molto felice di vedere la sua amica finalmente felice e accanto a un uomo che ricambia i suoi sentimenti.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Cruz rimprovera Petra

Petra ha tremato come una foglia e purtroppo aveva ragione di aver paura. Cruz ha scoperto che il figlio di Pia è stato trovato, prima che glielo dicesse lei. La marchesa è andata su tutte le furie e se l’è presa con la sua cameriera, incapace di tenerla aggiornata e di tener fede ai loro accordi. Piena di ira e di rancore, la moglie di Don Alonso penserà di licenziare sia Jana che Abel, autori del piano di salvataggio del neonato. Petra riuscirà a farla ragionare e a impedirle di fare questo tremendo gesto, che potrebbe far capire a tutti che lei c’entra qualcosa nella sparizione del bambino. Poi, rimasta sola con Feliciano, in preda al nervosismo si lamenterà con lui di essere stata ripresa dalla sua signora.

