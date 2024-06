Endless Love Anticipazioni Puntata Pomeridiana e Serale 21 giugno 2024: Zeynep consegna Kemal ad Emir...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda il 21 giugno 2024 - prima in daytime e poi in seconda serata - su Canale 5 rivelano che Zeynep, dovendo scegliere tra Kemal ed il bambino che porta in grembo, tradisce il fratello...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 21 giugno 2024, prima alle 14:10 e poi alle 23:20, come Kemal e Nihan, anche Ozan e Zeynep sono nascosti in un luogo segreto. Con loro c'è Zehir. La giovane, però, preoccupata per il bambino che porta in grembo, poiché teme che Emir possa fargli del male, si ritrova costretta a scegliere tra lui ed il fratello. Allora, Zeynep trova il modo per indirizzare il marito, per far sì che tutto vada per il meglio...

Endless Love Anticipazioni: Ozan si costituisce!

Ozan, pur di liberare Nihan da Emir, ha preso una coraggiosa decisione: andrà alla polizia per costituirsi per l'omicidio che ha commesso cinque anni prima. In questo modo, infatti, l'imprenditore non avrà più niente in mano per tenere in pugno la moglie, che, quindi, potrà finalmente provare a costruirsi un futuro altrove con Kemal, il solo che abbia mai amato in tutta la sua vita...

Endless Love Anticipazioni: Ozan e Zeynep al sicuro da Emir...

Benché il giovane abbia avuto un momento di titubanza, Zeynep lo ha spronato a restare fermo nella sua decisione: ormai aveva dato la sua parola alla Sezin, non poteva più tirarsi indietro. Allora, per paura che Emir li trovasse e li minacciasse per zittire Ozan, quest'ultimo e sua moglie si sono rifugiati in un luogo segreto, dove Zehir li tiene sott'occhio...

Zeynep tradisce Kemal, nelle Anticipazioni di Endless Love del 21 giugno 2024

Zeynep, fortemente nauseata, ha fatto un test di gravidanza ed ha scoperto di essere realmente incinta. Non sa, però, chi sia il padre, dato che era andata a letto sia con Ozan che con l'ex amante. Inoltre, la ragazza ha il forte timore che, una volta venuto a sapere la novità, Emir possa farle del male, ma soprattutto che possa far del male al bambino. Pertanto, Zeynep si rende conto che deve fare una scelta tra Kemal ed il nascituro, e sceglie quest'ultimo. Così, la mora si mette in contatto con il diabolico figlio di Galip: gli dirà dove si nascondono il fratello e Nihan, in cambio dovrà garantirle che la lascerà in pace. In più, trova il modo per indirizzare il marito, per far sì che tutto vada per il meglio...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 17 al 23 giugno 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.