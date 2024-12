Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 21 dicembre 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 dicembre 2024.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Mediaset in onda di sabato. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa che andranno in onda oggi, 21 dicembre 2024. Il nostro viaggio inizia su Canale5 alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.45 circa voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della Soap Turca. La giornata si conclude in Spagna con La Promessa, su Rete4, alle ore 19.35.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 21 dicembre 2024

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 21 dicembre 2024 - Sheila riceverà la notizia più bella della sua vita. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che la rossa verrà scagionata. Il giudice dichiarerà che non sussistono le motivazioni per tenerla in carcere. Le prove acquisite da Bill sono illegali e quindi la donna non può essere tenuta in carcere. Questa novità sconvolgerà Steffy, Ridge, Liam e Finn, presenti in aula mentre Brooke, Eric e RJ, lontani dal tribunale, non vedranno l’ora di festeggiare. Dopo la sentenza, Finn raggiungerà la madre, ora una donna libera e pronta a lasciare la prigione, e l’abbraccerà. I due verranno visti da Liam che rimarrà sconvolto. Furioso, lo Spencer riprenderà il tutto pronto a far vedere il video a Steffy e a metterla in guardia. Qui la trama completa delle puntate di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 21 dicembre 2024

Nelle puntate di Endless Love di oggi - 21 dicembre 2024 - Fehime ha preparato uno scatolone e lo consegna a Zeynep; al suo interno, c'è un pacco destinato a Kemal con una chiavetta contenente i video che incastrano Emir per l'omicidio della povera Linda. Intanto, l'ingegnere sta incontrando il rivale per costringerlo a firmare l'accordo per il divorzio consensuale con Nihan. Il Soydere e l'amata sono al settimo cielo, sicuri che, da questo momento in avanti, niente e nessuno li ostacolerà più. Tuttavia, Emir ed Asu stanno tramando alle loro spalle. In un secondo momento, mentre si continua a festeggiare la notizia del divorzio di Nihan ed Emir, Kemal riceve una convocazione per un test del DNA che accerterà definitivamente la paternità della piccola Deniz. Lui è contento e pensa al futuro, anche se è anche piuttosto inquieto. Nel frattempo, le banche iniziano a ritirare i fidi alla Kozcuoglu Holding, dato che la giovane, per accelerare la sconfitta dei suoi nemici, non paga in tempo le rate del piano di rientro. Per finire, Emir, aggiornato da Asu in merito al ritrovamento del video incriminante, si scontra con Galip. Al contempo, la figlia di Fehime ed Huseyin si prepara a cogliere l'amato di sorpresa... Qui la trama completa delle puntate di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 21 dicembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 21 dicembre 2024 - Manuel avrà un duro scontro con i suoceri, decisi a sapere chi sia la donna che ha stregato il suo cuore e l’ha allontanato dalla loro figlia, che ancora non si è rassegnata a dover rinunciare a una chance di avere un matrimonio felice. Intanto Salvador, dopo i rimproveri di Don Romulo, sarà talmente affranto da cominciare a pensare di rinunciare per sempre al ruolo di primo valletto. Il piano di Martina per tenere lontano Ayala dalla madre verrà scoperto e scoppierà la tensione mentre Curro chiederà aiuto a Jana per colmare la distanza con la marchesina. Pelayo invece sarà sempre più teso e questo perché non vedrà l’ora di chiudere il suo affare con Mr. Cavendish. L’ultima consegna avrà però dei grossi imprevisti e nemmeno l’intervento di Don Lorenzo migliorerà la situazione. Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

