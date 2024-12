Beautiful, Anticipazioni Puntate del 21 dicembre 2024: Sheila torna in libertà e Finn l'abbraccia. Liam li filma!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle puntate di Beautiful in onda il 21 dicembre 2024 su Canale5. Negli episodi della Soap vedremo che Sheila sarà scagionata e Finn, felice per lei, l'abbraccerà. Questo gesto gli costerà caro, visto che Liam riprenderà tutto con il suo cellulare.

Il processo a Sheila Carter è iniziato ma il suo risultato sarà imprevisto e nefasto per i Forrester. Nelle puntate di Beautiful in onda il 21 dicembre 2024, alle ore 13.50 su Canale5, vedremo la Carter ricevere la notizia più bella della sua vita. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che la rossa verrà scagionata. Il giudice dichiarerà che non sussistono le motivazioni per tenerla in carcere. Le prove acquisite da Bill sono illegali e quindi la donna non può essere tenuta in carcere. Questa novità sconvolgerà Steffy, Ridge, Liam e Finn, presenti in aula mentre Brooke, Eric e RJ, lontani dal tribunale, non vedranno l’ora di festeggiare. Dopo la sentenza, Finn raggiungerà la madre, ora una donna libera e pronta a lasciare la prigione, e l’abbraccerà. I due verranno visti da Liam che rimarrà sconvolto. Furioso, lo Spencer riprenderà il tutto pronto a far vedere il video a Steffy e a metterla in guardia.

Beautiful Anticipazioni puntate del 21 dicembre 2024: Sheila a processo

Il momento che tutti i Forrester aspettavano è arrivato. Sheila è davanti al giudice, pronta a scoprire quale sarà il suo futuro. Steffy, Ridge, Bill, Finn, e pure Liam, saranno là. La presenza dello Spencer creerà immediato fastidio nel dottore Finnegan, che non capirà come mai l’ex marito di sua moglie si sia recato sul posto. Il figlio di Bill giustificherà immediatamente la sua decisione, zittendo il suo rivale e confermando di avere più che mai diritto a stare là, poiché padre di Kelly, che a causa di Sheila ha rischiato di rimanere orfana di madre. Calmati i bollenti spiriti dei due uomini, sempre più in rotta di collisione, il processo comincerà e la rossa si appresterà a sentire quanto deciso dalla corte. Il verdetto riserverà una grande sorpresa, un’amara sorpresa per la famiglia degli stilisti.

Beautiful Anticipazioni: Sheila è libera!

Sheila scoprirà presto che il destino le ha riservato una grande sorpresa. Il giudice emetterà una sentenza a suo favore e sconsolato la motiverà dicendo di non aver potuto fare altrimenti. Sì perché la confessione della Carter risulterà essere stata estorta con metodi illegali. Il sacrificio di Dollar Bill si rivelerà purtroppo inutile; per un cavillo legale, la rossa potrà uscire di prigione e tornare a essere una donna libera. Steffy, Ridge, Liam e pure il magnate rimarranno senza parole e capiranno che l’incubo non è finito. Per loro comincerà un nuovo periodo irto di pericoli. La reazione di Finn sarà diversa; il ragazzo sarà sì stupito ma si lascerà andare a qualcosa di inaspettato.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Finn abbraccia Sheila e Liam li filma!

Sheila ha stregato Finn e lo ha fatto nel modo più subdolo possibile. Durante il loro incontro in prigione – il giovane era andato da lei per visitarla, in quanto suo medico – la Carter ha fatto leva sul desiderio del ragazzo di avere un rapporto con la sua mamma naturale. Il giovane non ha mai fatto mistero di aver cercato per anni di sapere chi fosse la sua vera madre e di essere pure felice di averla trovata; peccato che questa si sia dimostrata una criminale. Il dottore, dall’animo fin troppo gentile, si sentirà – per questo motivo – rinfrancato dal sapere che Sheila sia stata scagionata e senza pensare alle conseguenze del suo gesto, la seguirà nel corridoio, si farà abbracciare e ricambierà il gesto di rimando. Nessuno dei due si renderà conto di essere osservato. Liam, nascosto dietro l’angolo, vedrà tutto e riprenderà la scena con il suo cellulare, pronto a correre da Steffy per dirle tutto… e magari pure allontanarla dal suo consorte, per lui diventato troppo pericoloso per stare accanto alla madre di sua figlia.

Beautiful Anticipazioni e Trame: Brooke e RJ pronti a festeggiare ma li attende una delusione

Mentre si svolgeranno i fatti in tribunale e mentre Liam si procurerà le prove del tradimento di Finn, Brooke, RJ ed Eric si ritroveranno a parlare di Sheila e rifletteranno sul male che la donna ha causato alla loro famiglia. Il Forrester ammetterà di sentirsi in colpa per aver portato lui la Carter in casa e Brooke cercherà di consolarlo. La Logan poi comincerà a preparare, insieme a suo figlio, un party per festeggiare la condanna di Sheila. Festa e felicità che non ci saranno mai, visto che la Carter, come abbiamo detto, tornerà a essere una donna libera e con un figlio che sembra davvero esserle affezionato.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 16 al 21 dicembre 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.