Endless Love Anticipazioni 21 dicembre 2024: Emir e Nihan divorziano!

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 21 dicembre 2024 su Canale 5 rivelano che finalmente Nihan ottiene il divorzio: adesso è libera da Emir... o forse no?

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci lasceranno interdetti. Nell'episodio in onda il 21 dicembre 2024 alle 14:40, Fehime ha preparato uno scatolone e lo consegna a Zeynep; al suo interno, c'è un pacco destinato a Kemal con una chiavetta contenente i video che incastrano Emir per l'omicidio della povera Linda. Intanto, l'ingegnere sta incontrando il rivale per costringerlo a firmare l'accordo per il divorzio consensuale con Nihan. Il Soydere e l'amata sono al settimo cielo, sicuri che, da questo momento in avanti, niente e nessuno li ostacolerà più. Tuttavia, Emir ed Asu stanno tramando alle loro spalle. In un secondo momento, mentre si continua a festeggiare la notizia del divorzio di Nihan ed Emir, Kemal riceve una convocazione per un test del DNA che accerterà definitivamente la paternità della piccola Deniz. Lui è contento e pensa al futuro, anche se è anche piuttosto inquieto. Nel frattempo, le banche iniziano a ritirare i fidi alla Kozcuoglu Holding, dato che la giovane, per accelerare la sconfitta dei suoi nemici, non paga in tempo le rate del piano di rientro. Per finire, Emir, aggiornato da Asu in merito al ritrovamento del video incriminante, si scontra con Galip. Al contempo, la figlia di Fehime ed Huseyin si prepara a cogliere l'amato di sorpresa...

Endless Love Anticipazioni: Kemal costringe Emir a firmare le carte del divorzio!

Fehime ha preparato uno scatolone con alcuni degli oggetti che erano presenti nella vecchia casa di Kemal e lo consegna a Zeynep. Quest'ultima, rovistando al suo interno, trova un pacco destinato a Kemal in cui c'è una chiavetta contenente i video che incastrano Emir per l'omicidio della povera Linda. Che cosa deciderà di farne Zeynep? Stavolta si schiererà dalla parte del fratello oppure continuerà a spalleggiare l'amato? Intanto, il Soydere sta per spingere con le spalle al muro Emir: si presenta da lui e lo costringe a firmare l'accordo per il divorzio consensuale con Nihan!

Endless Love Anticipazioni: Nihan e Kemal festeggiano, ma...

Emir, messo alle strette da Kemal, ha dovuto firmare l'accordo per il divorzio consensuale con Nihan. Ora, i due innamorati sono al settimo cielo, certi che, finalmente, niente e nessuno potrà più ostacolare la loro storia d'amore. Tuttavia, mentre stanno cantando vittoria, il terribile imprenditore e sua sorella Asu stanno tramando nel buio per distruggere la loro felicità e tutti i loro progetti di vita insieme. In seguito, il Soydere riceve una convocazione per un test del DNA che accerterà definitivamente la paternità della piccola Deniz. L'ingegnere appare contento, seppur avverta un senso di inquietudine, come se una misteriosa minaccia aleggiasse su di loro...

Zeynep lascia Emir di stucco, nelle Anticipazioni di Endless Love del 21 dicembre 2024

Le banche stanno iniziando a muoversi, in risposta a ciò che Nihan ha deciso di fare per togliere sempre più potere ai suoi nemici ed accelerare la loro sconfitta: stanno cominciando a ritirare i fidi alla Kozcuoglu Holding, dato che la pittrice non sta pagando per tempo le rate del piano di rientro. Nel frattempo, Emir sta per fare una scoperta agghiacciante. Asu informa il fratello che Zeynep ha trovato una chiavetta in cui sono contenuti i video che lo incriminano ufficialmente per l'omicidio della povera Linda. Emir, fuori di sé dalla rabbia - perché in preda al panico -, si scontra duramente con Galip. Per finire, Kemal sta per rendersi conto che la sorella è ancora follemente innamorata dell'ex amante. Infatti, Zeynep sta per lasciare tutti di stucco, compreso Emir, con la sua prossima mossa...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.