Beautiful Anticipazioni Puntate dal 12 al 18 maggio 2024: Steffy e Finn cedono al ricatto di Bill. Sheila è libera!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 12 al 18 maggio 2024. Ecco cosa accadrà negli Episodi della settimana a Steffy, Finn, Sheila, Bill e Taylor.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate di Beautiful in onda dal 12 al 18 maggio 2024, alle ore 13.50 dal lunedì al sabato e alle ore 14.00 la domenica su Canale 5. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap:

Puntata in onda Domenica 12 maggio 2024

Finn e Steffy sono costretti a piegarsi alla volontà di Bill e per proteggere Taylor devono cedere al ricatto dello Spencer. I due rinunciano a testimoniare contro Sheila e dopo la confessione di Mike, che rivela di aver costretto la Carter a evadere contro la sua volontà, il gioco è fatto.

Sheila viene scarcerata ma soprattutto cadono tutte le accuse contro di lei. La rossa si è presa la sua rivincita e con grande soddisfazione ride davanti all’evidente imbarazzo di Steffy.

Steffy e Finn sono furiosi e disperati. Bill non solo ha tradito la sua famiglia ma ha rimesso in liberà una donna pericolosa, capace di tutto. Grazie al magnate tutte le accuse su di lei sono cadute e ora è una persona libera, in grado di circolare per la città. Ad aiutare la rossa c'è stato anche Mike, che le darà il suo saluto prima che lei varchi la porta della prigione.

C’è grande fermento per il rilascio di Sheila ma soprattutto per la mancata testimonianza di Steffy e Finn. I ragazzi sono costretti a rivelare a Taylor del ricatto di Bill. I due confesseranno alla Hayes di aver agito solo per proteggerla dalla furia dello Spencer, pronto a intavolare un vecchio e pericoloso discorso che la vede protagonista. Se non avessero ceduto alle minacce, lo Spencer l’avrebbe denunciata. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 12 maggio 2024

Puntata in onda Lunedì 13 maggio 2024

Katie e Brooke scoprono da Carter che Sheila Carter è libera. Le due donne fanno fatica a crederci, soprattutto quando il Walton confessa che dietro a questa strana e assurda novità, c’è lo zampino di Bill. Intanto Taylor è molto preoccupata. Per colpa sua la rossa è ancora a piede libero e sua figlia ha dovuto cedere a un perfido ricatto. La Carter intanto si gode la sua libertà. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 13 maggio 2024.

Puntata in onda Martedì 14 maggio 2024

Sheila è libera e finalmente felice tra le braccia del suo salvatore, Bill Spencer. Taylor non si dà pace per quello che è accaduto e si sente profondamente in colpa. La Hayes vorrebbe presentarsi alla polizia per costituirsi ma Steffy la ferma e la prega di non fare sciocchezze; non ha permesso che finisse in prigione allora e non lo farà ora che la Carter è a piede libero. La dottoressa non riesce a calmarsi e decide di parlare direttamente con Bill, per capire il perché di questo volta faccia. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 14 maggio 2024.

Puntata in onda Mercoledì 15 maggio 2024

Brooke e Katie continuano a riflettere sulla scarcerazione di Sheila. Non solo la criminale è di nuovo a piede libero ma Bill ha perso la testa, l’ha aiutata e pare essersi messo dalla sua parte. Le sorelle Logan faticano a caprie come tutto questo possa essere accaduto. Intanto Taylor, a casa di Bill, vuole parlare con lo Spencer ma prima deve affrontare un faccia a faccia con Sheila, a cui ha persino salvato la vita. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 15 maggio 2024.

Puntata in onda Giovedì 16 maggio 2024

Brooke e Katie hanno intenzione di vederci chiaro in una faccenda che non le convince per nulla. Come mai Bill ha aiutato Sheila? Perché lo Spencer si è schierato a favore della rossa? Possibile che il no che entrambe gli hanno detto, abbia fatto perdere la testa al magnate? Carter intanto cerca spiegazioni da Finn, che non può però confessare nulla. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 16 maggio 2024

Puntata in onda Venerdì 17 maggio 2024

Finn non può certo confessare a Carter la verità sul ricatto di Bill. Il ragazzo può solo confessare che sia lui che la Forrester sono stati messi con le spalle al muro dallo Spencer e che non hanno potuto fare altro che decidere di non testimoniare contro Sheila. Intanto Taylor viene raggiunta da Steffy a casa di Bill. Le due donne sono pronte ad affrontare sia Bill che la sua innamorata ma le cose non sembrano destinate a cambiare. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 17 maggio 2024

Puntate in onda Sabato 18 maggio 2024

Dopo aver liquidato Taylor e Steffy, Bill riceve la visita di Katie. La Logan, in ansia per lui, lo implora di smetterla e di tornare dalla parte del giusto. Lo Spencer non ha però alcuna intenzione di abbandonare la Carter come le sorelle Logan hanno fatto con lui.

Steffy e Finn rivelano a Hope e Liam della relazione tra Bill e Sheila. Per il giovane Spencer e sua moglie è una novità sconvolgente e spaventosa.

Le parole di Katie non sembrano scalfire più di tanto Bill. Lo Spencer, stanco di rendere conto alla sua ex moglie, decide di invitarla – poco gentilmente – ad andarsene, per poi baciare Sheila con trasporto. La Carter suggella la sua rinnovata libertà avvinghiandosi al suo nuovo uomo, convinta che stavolta nessuno si metterà in mezzo. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 18 maggio 2024

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.