Beautiful, Anticipazioni Puntata del 17 maggio 2024: Steffy non si arrende!

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 17 maggio 2024 su Canale5. Le Anticipazioni dell’episodio ci rivelano che nell’episodio della Soap vedremo che Steffy e Taylor cercheranno ancora di convincere Bill a tornare dalla loro parte.

Nella puntata di Beautiful in onda il 17 maggio 2024 alle ore 13.50 su Canale5, vedremo Steffy pronta a combattere sino alla fine, per uscire dalla brutta situazione in cui Bill l’ha costretta. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Forrester, raggiunta Taylor a Villa Spencer, tornerà a pregare l’ex suocero di recuperare il senno e di tornare dalla loro parte. Il magnate continuerà però a ribadire di voler stare accanto a Sheila e di voler lei e solo lei nella sua vita. Madre e figlia capiranno di non avere più chance. Intanto Carter, Brooke e Katie cercheranno di capire cosa sia successo in tribunale e cercheranno spiegazioni da Finn, che dovrà decidere cosa raccontare per non complicare ulteriormente le cose.

Anticipazioni Beautiful: Steffy torna alla carica

Steffy non ha alcuna intenzione di cedere ai ricatti senza combattere. Dopo aver capito che sua madre è disposta a tutto per salvarla ed è persino pronta a costituirsi per impedire che Sheila l’abbia vinta, la ragazza ha deciso di tornare alla carica con il suo ex suocero e di provare ancora una volta a farlo ragionare. La Forrester tenterà di ottenere da lui un po’ di comprensione per quello che sta succedendo e spererà che, parlandogli insieme alla Hayes, le cose possano sistemarsi. Peccato però che la conversazione delle due donne con il magnate, sia controllata dalla stessa Carter, decisa a non lasciare che qualcuno le metta i bastoni tra le ruote, ora che è una donna libera e che ha, accanto a sé, un uomo potente come Bill Spencer.

Beautiful Anticipazioni: Sheila non intende farsi sfuggire Bill

Sheila sa di aver fatto un colpaccio. La Carter è certa che avere Bill Spencer al suo fianco le aprirà molte porte ma soprattutto la proteggerà da chiunque cerchi di distruggerla. Il magnate è un uomo potente e sa colpire nei punti deboli delle persone. Lo Spencer lo ha ampiamente dimostrato ricattando Steffy e mettendola ko con la promessa di far finire in prigione Taylor, per una storia che avrebbe dovuto essere dimenticata. La malefica rossa non vede l’ora di tornare all’azione e di potersi riavvicinare a Finn indisturbata.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke, Carter e Katie vogliono spiegazioni

La scarcerazione di Sheila, avvenuta proprio quando Steffy e Finn avevano in pugno la rossa, ha lasciato tutti senza parole. Carter ha informato Brooke e Katie di quanto successo e tutti e tre hanno immediatamente cercato di avere spiegazioni dai diretti interessati. Toccherà a Finn dover raccontare come si sono svolte le cose in tribunale. Il dottore dovrà però stare attento a non mettere nei guai sua moglie e sua suocera più del dovuto. Sì perché se dovesse rivelare i dettagli del ricatto dello Spencer le cose potrebbero degenerare e diventare impossibili da gestire.

