Beautiful, Anticipazioni Puntata del 14 maggio 2024: Taylor pronta a costituirsi per incastrare Sheila ma Steffy dice NO!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful e cosa succederà nella puntata della Soap in onda il 14 maggio 2024. Nell’episodio Steffy impedirà a Taylor di costituirsi. La Forrester sarà più che convinta che il sacrificio di sua madre non risolverebbe la situazione anzi creerebbe solo ulteriore tristezza.

Nella puntata di Beautiful in onda il 14 maggio 2024 – alle ore 13.50 – Steffy dovrà mantenere la calma per non far prendere alla madre decisioni folli. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Forrester sarà molto in ansia per Taylor, sconvolta dal ricatto che sua figlia ha subito per colpa sua e decisa a sacrificarsi per il bene della sua famiglia. La dottoressa vorrà presentarsi di corsa alla polizia e costituirsi ma la Forrester le impedirà di fare sciocchezze e di rovinare la loro vita, dando a Sheila e a Bill comunque la vittoria. Intanto lo Spencer e la Carter si godranno il grande momento. Hanno vinto e nessuno potrà metter loro i bastoni tra le ruote… per ora!

Anticipazioni Beautiful: Taylor pronta a sacrificarsi per Steffy

Taylor è nel panico. Steffy e Finn hanno dovuto dirle la verità e sebbene a malincuore, le hanno raccontato che Bill ha usato contro di loro un ricatto subdolo e malvagio. Lo Spencer non ha avuto pietà e ha usato una vecchia storia – che aveva promesso di dimenticare – per minacciare la Forrester e suo marito di mandare in prigione la Hayes. La dottoressa stenterà a mantenere la calma e vorrà immediatamente agire per farla pagare al magnate. La Hayes penserà di presentarsi alla polizia e di costituirsi, lasciando così sua figlia libera di testimoniare contro Sheila.

Beautiful Anticipazioni: Steffy ferma Taylor, non deve costituirsi!

Taylor dichiarerà a gran voce di essere disposta a sacrificarsi per sua figlia e per permettere a lei e a Finn di testimoniare contro la Carter. Steffy però non sarà per nulla contenta di questa idea e imporrà alla madre di non fare scelte azzardate, che potrebbero non servire a nulla. La ragazza sarà infatti convinta che Bill riuscirà comunque a proteggere la malefica rossa e che, potente come è, troverà qualche cavillo che impedirà a chiunque di incriminare la loro nemica una volta per tutte. Insomma Steffy Forrester sarà certa che il sacrificio della madre finirebbe solo per rendere infelice lei e la sua famiglia, senza scalfire più di tanto i loro nemici. E ora usare il plurale è d’obbligo, visto il tremendo voltafaccia di Dollar Bill.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila felice di essere libera

Sheila è libera e non potrebbe essere più contenta. La rossa non è solo stata scarcerata ma anche scagionata da ogni accusa. Può quindi aggirarsi per la città e per le vie ricche di Los Angeles con un ghigno di soddisfazione stampato in volto e con aria di sfida. Steffy Forrester ha perso e forse perderà ancora. La Carter sarà infatti sicura che il suo nuovo amante le aprirà molte porte. Bill è un uomo potente e capace di piegare tutti al suo volere. Lo ha ampiamente dimostrato portandola fuori dai guai e rendendola finalmente felice. Per questo si godrà la sua vittoria nella grande villa del magnate, diventata ora anche la sua casa.

