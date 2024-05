Beautiful, Anticipazioni Puntate del 18 maggio 2024: La verità viene a galla. Katie crolla!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda il 18 maggio 2024. Le Anticipazioni degli episodi della Soap di Canale5 rivelano che Katie scoprirà della relazione tra Bill e Sheila. La Logan deciderà di affrontare l'ex marito per tentare di fargli cambiare idea.

Le Anticipazioni degli episodi di Beautiful in onda su Canale5 il 18 maggio 2024, a partire dalle ore 13.50 ci rivelano che Finn rivelerà a Carter e a Katie del ricatto di Bill. Nelle puntate della Soap vedremo il dottore raccontare come si sono svolte le cose in tribunale ma senza entrare troppo nei dettagli, per paura di complicare ulteriormente le cose. Il suo racconto lascerà di stucco tutti e farà gelare la povera Katie, che non riuscirà a credere che il suo ex marito abbia perso così tanto il senno. La Logan deciderà di andare a parlare con lo Spencer, per capire cosa gli sia successo e per tentare di fargli cambiare idea. Steffy e Finn invece avranno l’ingrato compito di rivelare a Liam e a Hope della storia d’amore tra il magnate e la malefica rossa.

Anticipazioni Beautiful: Bill non cambierà idea

Steffy non vuole arrendersi ma sarà costretta a cedere ai ricatti di Bill e a rassegnarsi a vedere Sheila Carter libera. Grazie all’intervento del magnate la malefica rossa non solo è salva ma può contare su un uomo potente, che non permetterà a nessuno di farle più del male e la proteggerà da chiunque voglia incastrarla. La Forrester e Taylor sono state costrette a tornare a casa con un nulla di fatto tra le mani e con la paura che presto sia la criminale che il suo compagno passeranno all’azione e tenteranno di insinuarsi nella vita di Finn. Le cose potrebbero degenerare da un momento all’altro.

Beautiful Anticipazioni: Katie scopre che Bill sta con Sheila

La situazione diventerà più complicata del previsto. Il ricatto di Bill non solo funzionerà ma metterà in crisi persino le Logan. Finn ha raccontato a Carter e a Katie delle minacce ricevute dal magnate ma senza entrare nei dettagli. Ha però confessato ai due che lo Spencer ha cominciato una relazione con la rossa e proprio questo dettaglio ha fatto gelare Katie. La sorella di Brooke non riuscirà a credere che il suo ex compagno abbia così tanto perso la testa per la criminale ma soprattutto che l’abbia aiutata a farla franca. Deciderà quindi di vederci chiaro e di affrontare il manager.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Katie tenta di far cambiare idea a Bill

Katie deciderà di recarsi a Villa Spencer per parlare faccia a faccia con Bill e capire cosa stia succedendo. La Logan non riuscirà a credere che il suo ex marito abbia perso così tanto la testa; deve esserci per forza qualcosa sotto. Quando però arriverà a casa del magnate, si renderà conto di non aver chance e di non riuscire, nemmeno lei, a fargli cambiare idea. La cosa che più la spaventerà sarà il fatto che Bill le rivelerà di essersi davvero innamorato della Carter e di aver trovato in lei la donna perfetta, la sola in grado di capirlo e di stargli accanto. Intanto Steffy e Finn avranno l’ingrato compito di informare Liam e Hope della pazzia di Dollar Bill. Il giovane Spencer rimarrà senza parole e non riuscirà a credere che suo padre abbia davvero perso la testa per Sheila Carter.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 12 al 18 maggio 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.