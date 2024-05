Beautiful, Anticipazioni Puntata del 15 maggio 2024: Taylor vuole affrontare Bill ma dovrà vedersela con Sheila

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 15 maggio 2024 su Canale5. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Taylor affronterà Sheila e Bill faccia a faccia. La Hayes riuscirà a ottenere qualche risultato?

Nella puntata di Beautiful in onda il 15 maggio 2024 alle ore 13.50 su Canale5, Taylor sarà pronta ad affrontare faccia a faccia i suoi nemici. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Hayes, convinta di dover risolvere in qualche modo la situazione che lei ha creato senza volerlo, si recherà a Villa Spencer per chiedere a Bill di ritirare il suo ricatto e di non prendersela con sua figlia. La dottoressa non riuscirà però a parlare con il magnate da sola e si troverà a dover gestire una spiacevole conversazione con la Carter. Intanto Katie, Brooke e Carter continueranno a domandarsi cosa sia successo in tribunale e perché la rossa sia uscita di prigione così facilmente e senza la testimonianza di Steffy e Finn.

Anticipazioni Beautiful: Taylor vuole affrontare Bill

Taylor era pronta a costituirsi ma Steffy le ha impedito di farlo, convinta che questa azione non risolverà i loro problemi, anzi aggiungerà solo tristezza e tensione nella loro vita. La dottoressa non vorrà però gettare la spugna definitivamente e sarà più che convinta di avere una chance di convincere Bill a cambiare idea. Si presenterà a Villa Spencer per parlare faccia a faccia con il magnate e regolare i conti tra di loro, una volta per tutte. Dovrà però confrontarsi con Sheila Carter, che non mollerà il fianco del magnate. Lo scontro tra le due sarà molto duro.

Beautiful Anticipazioni: Taylor e Sheila a confronto

Taylor non avrà modo di parlare faccia a faccia con Bill. La Hayes incontrerà sì il magnate ma questi sarà in compagnia di Sheila, che non si allontanerà da lui di un millimetro. La Carter farà capire alla dottoressa di non avere alcuna intenzione di permettere a nessuno di intromettersi nella vita favolosa che sta costruendo con lo Spencer e che quindi tutti dovranno farsi indietro. La rossa inviterà la dottoressa non solo a non mettersi in mezzo ma a ripensare a quei momenti in cui sembravano essere diventate amiche e complici. Le dirà insomma di non sfidarla e di pensare di farsela alleata, pena un altro subdolo ricatto e una pericolosa minaccia. Alle due si unirà presto Steffy, che cercherà di aiutare sua madre e tornerà a pregare l’ex suocero di riacquistare il senno.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Katie, Brooke e Carter sconvolti dagli eventi

La scarcerazione di Sheila continuerà a lasciare tutti perplessi. Brooke e Katie, avvisate da Carter degli ultimi eventi, cercheranno di comprendere cosa abbia spinto Steffy e Finn a non testimoniare contro la rossa. Tutti saranno d’accordo con il fatto che debba essere successo qualcosa di grave se la Forrester e suo marito non hanno parlato ma non riusciranno a capire cosa. Decideranno quindi di chiedere spiegazioni ai diretti interessati ma nella casa sulla scogliera troveranno solo Finn, che si limiterà a dare spiegazioni vaghe, senza entrare nei dettagli ma dicendo loro che Bill è più che mai responsabile.

