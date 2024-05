Beautiful, Anticipazioni Puntata del 13 maggio 2024: Brooke, Katie e Taylor nel panico!

Anticipazioni TV

Ecco cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful, in onda il 13 maggio 2024 su Canale5. Nell’episodio della Soap Brooke e Katie saranno sconvolte dalla notizia della scarcerazione di Sheila mentre Taylor faticherà a capacitarsi di essere lei la causa del ricatto di Bill.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la libertà di Sheila, come era prevedibile, scatenerà il panico alla Forrester Creations. Nella puntata della Soap, che vedremo su Canale5 il 13 maggio 2024, alle ore 13.50, Brooke e Katie verranno informate da Carter della scarcerazione di Sheila. Le due donne sgraneranno gli occhi dalla sorpresa. Loro, come tutti, erano convinte che per la rossa fosse arrivato il momento di pagare per i suoi errori e per tutte le malefatte commesse contro i Forrester. Le cose sono però andate diversamente e le Logan verranno travolte dalla scoperta che ad aiutare la criminale è stato Bill Spencer. Intanto a casa di Steffy, Taylor faticherà a calmarsi. La Hayes si sentirà in colpa e non potrà credere che sua figlia sia stata costretta a mantenere il silenzio e a cedere al ricatto solo per impedire che lei finisse in prigione. Nel cuore della dottoressa si farà largo un’idea straziante.

Anticipazioni Beautiful: Sheila si gode la sua libertà!

Sheila è libera. Steffy e Finn non hanno potuto testimoniare contro la Carter per paura che Bill se la prendesse con Taylor. Con il terrore che la Hayes finisse in prigione, con la pesante accusa di tentato omicidio, la Forrester e suo marito hanno deciso di tacere. Ma il loro silenzio costerà a entrambi molto caro. I due ragazzi dovranno dare spiegazioni a tutti, Taylor in primis. La Hayes si è precipitata da loro per scoprire cosa sia successo in tribunale e con quali stratagemmi la rossa l’abbia fatta franca. La dottoressa farà fatica a capacitarsi di essere lei la “responsabile di tutto”.

Beautiful Anticipazioni: Taylor pronta a sacrificarsi per incastrare Sheila

Taylor non potrà credere di essere lei la responsabile del silenzio di Steffy. Purtroppo però è proprio così. A causa dei suoi errori e del voltafaccia di Bill, la Forrester e suo marito hanno dovuto rinunciare a inchiodare la Carter per sempre. Nella Hayes si farà largo una sola e semplice idea: quella di presentarsi dalla polizia e costituirsi. Così facendo Bill non avrebbe più modo di ricattare Steffy e lei potrebbe raccontare come la criminale ha cercato di ucciderla dietro al vicolo de Il Giardino.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke e Katie sconvolte dal rilascio di Sheila

A essere sconvolte dagli eventi saranno anche Katie e Brooke e per vari motivi. Le due donne saranno informate da Carter, che rivelerà loro alcuni dettagli su come sono andate le cose ma soprattutto confesserà loro che Sheila, una volta libera, sarà ospitata da Bill. Le Logan sgraneranno gli occhi. Cosa c’entra lo Spencer, il loro ex marito, con la rossa? Perché era presente in tribunale e perché ora la criminale andrà a stare da lui? In loro si farà largo un dubbio atroce, che sarà presto confermato dal Walton, che dirà loro che Dollar Bill ha ricattato Steffy e che si è innamorato della pazza rossa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 12 al 18 maggio 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.