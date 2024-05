Beautiful, Anticipazioni Puntata del 16 maggio 2024: Finn metterà in pericolo Taylor?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della puntata della Soap Beautiful in onda il 16 maggio 2024 su Canale5, ci dicono che Finn dovrà confessare a Katie e Carter che Bill sta aiutando Sheila. Il dottore confesserà anche del ricatto di cui è protagonista Taylor o manterrà questo segreto?

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Canale5 il 16 maggio 2024, alle ore 13.50, Katie, Brooke e Carter chiederanno a Finn spiegazioni su quanto accaduto in tribunale. Il ragazzo cercherà di mantenere il controllo e di tenere per sé i segreti che riguardano sua moglie e sua suocera. Confesserà però che dietro la scarcerazione di Sheila c’è lo zampino di Bill, che ha voltato le spalle a tutti e ha tradito la sua stessa famiglia. Le sorelle Logan saranno sconvolte mentre Taylor e Steffy continueranno la loro discussione con lo Spencer e la Carter, sempre più malefica.

Anticipazioni Beautiful: Finn sconvolge Katie, Brooke e Carter

La rivelazione che Sheila sia libera e che su di lei non pendano più accuse, ha sconvolto tutti alla Forrester. Katie, Brooke e Carter vorranno vederci chiaro e cercheranno di scoprire cosa sia successo in tribunale dai diretti protagonisti. Non trovando Steffy – impegna a Villa Spencer – i due chiederanno a Finn di raccontare cosa sia accaduto davanti al giudice e perché né lui né sua moglie – determinata da sempre a incastrare la Carter – abbiano testimoniato contro la criminale, che ha seminato terrore per anni nella loro famiglia. Il ragazzo sarà quindi costretto a rivelare loro di aver trovato un nemico molto potente sul loro cammino.

Beautiful Anticipazioni: Finn confessa che Bill ama Sheila e la sta aiutando

Finn non potrà dire che Bill ha ricattato lui e Steffy con la storia di Taylor. Dovrà quindi cercare di spiegare l’accaduto, usando il miglior tatto possibile. Il ragazzo confesserà di aver avuto a che fare con lo Spencer e di aver dovuto affrontare la sua pazzia e la sua ira ma non scenderà nei dettagli. Dirà solo che il magnate ha perso la testa per la Carter e dice di voler continuare la sua vita insieme a lei, come sua nuova compagna, unica a capirlo e ad amarlo per quello che è. Le sue parole faranno gelare soprattutto Katie, che penserà di essere responsabile di tutto questo. Se le cose tra lei e il suo ex marito fossero state diverse, lui si sarebbe unito comunque alla malefica rossa? Probabilmente no.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor e Steffy cacciate da Villa Spencer

Mentre attendiamo che Katie raggiunga Bill a casa sua per chiedergli spiegazioni – e vi anticipiamo che accadrà – Taylor e Steffy continueranno ad aggredire lo Spencer e Sheila. Madre e figlia dovranno però gettare la spugna; non otterranno nulla dall’ennesimo confronto con i due, anzi verranno letteralmente cacciate dalla Villa e subiranno un’ulteriore minaccia. Dovranno stare molto attente alle loro mosse se non vogliano che la situazione precipiti e diventi ancora più difficili di quella che è. Sheila si sfregherà le mani dalla soddisfazione di aver vinto e di aver visto la delusione negli occhi delle sue rivali.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.