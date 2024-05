Beautiful, Anticipazioni Puntate del 12 maggio 2024: Sheila è libera!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda su Canale5 il 12 maggio 2024. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che Sheila sarà rilasciata. Le accuse contro la Carter cadranno senza che Steffy e Finn possano fare qualcosa.

Nelle puntate di Beautiful in onda il 12 maggio 2024, a partire dalle ore 14.00 su Canale5, Steffy dovrà gettare la spugna e cedere ai ricatti di Bill. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che per la Forrester non ci saranno alternative e dovrà rinunciare, insieme a Finn, a testimoniare contro Sheila. La Carter, anche grazie alla confessione di Mike, sarà prosciolta da ogni accusa e scarcerata. La rossa avrà guadagnato la libertà mentre la figlia di Ridge e la sua famiglia saranno condannati a riavere intorno la pericolosa criminale. La persona che più soffrirà per questa situazione sarà Taylor, a cui la figlia rivelerà il subdolo ricatto a cui è stata costretta.

Anticipazioni Beautiful: Bill mette Steffy ko!

Il ricatto di Bill porterà agli effetti sperati. È difficile che il magnate non ottenga quello che vuole, soprattutto quando riesce a orchestrare piani malefici come quello che ha usato contro Steffy e contro la sua famiglia. E infatti la Forrester dovrà tirarsi indietro proprio nel momento in cui aveva creduto di aver messo la parola fine all’incubo Sheila Carter, che la tormenta sin da ragazzina. Con la paura che lo Spencer denunciasse Taylor e che sua madre finisse in carcere con l’accusa di omicidio, la figlia di Ridge sarà costretta a non testimoniare davanti al giudice e a lasciare che le accuse contro la Carter cadano come un castello di carte.

Anticipazioni Beautiful: Sheila è libera

Steffy non potrà testimoniare contro Sheila e il giudice emetterà quindi la sua sentenza: Sheila Carter potrà uscire di prigione. Ad aiutare la rossa sarà pure la testimonianza di Mike, convinto da lei a dire di essere stato lui a costringerla a evadere di prigione. Una confessione che lascerà sì interdetto il magistrato ma che lo porterà a non avere più elementi per incriminare la madre di Finn. E con il silenzio della Forrester il gioco sarà presto fatto. Libera e felice, Sheila si appresterà a trasferirsi a Villa Spencer, dove Bill l'attende trepidante.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor scopre la verità

Sheila si preparerà a uscire di prigione e a respirare aria di libertà. Nessuna accusa la seguirà a casa di Bill e nessuno potrà puntarle il dito contro. Steffy e Finn saranno distrutti ma soprattutto dovranno delle spiegazioni alla loro famiglia, soprattutto a Taylor, che era pronta a festeggiare la vittoria. I due ragazzi riveleranno alla Hayes di non aver potuto testimoniare contro Sheila, perché sotto ricatto. Le racconteranno di Bill e del suo piano per incastrarli prendendo di mira proprio lei e riportando alla luce una questione che avrebbe dovuto essere morta e sepolta ma che invece si è rivelata fondamentale per salvare la Carter. La dottoressa, ve lo anticipiamo, sarà distrutta e si sentirà responsabile di tutte le sventure che sua figlia dovrà da ora affrontare.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 12 al 18 maggio 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.