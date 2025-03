Beautiful Anticipazioni Puntata del 10 marzo 2025: Ridge ha paura. Eric sta rischiando troppo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful del 10 marzo 2025 su Canale5. Nell'episodio della Soap Ridge avrà paura che Eric si stanchi troppo e comprometta la sua salute. Il Forrester non cambierà idea e cercherà ancora di fermare suo padre.

Ridge ha molta paura. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 10 marzo 2025, alle ore 13.45 su Canale5, il Forrester rivelerà a Brooke di essere molto contento della scelta di suo figlio e fiero che si sia deciso a lavorare per la loro azienda. Le dirà però di non essere per nulla felice della sfida che suo padre gli ha lanciato e che sembra non voler in nessun modo ritirare. Il Forrester sarà più che mai convinto che Eric stia esagerando e che debba invece farsi da parte e dedicarsi ad attività meno stancanti. Ma il capostipite della famiglia degli stilisti non la vedrà per nulla come lui, anzi sarà talmente tanto galvanizzato dall’aver ritrovato tutta la forza di un tempo, che non permetterà a nessuno di fermarlo. Donna sarà entusiasta di questa rinnovata forza del suo compagno.

Beautiful Anticipazioni 10 marzo 2025: Ridge felice che RJ sia finalmente in squadra

Brooke ha messo in guardia Ridge e gli ha raccontato che suo padre non ha alcuna intenzione di tirarsi indietro. Il Forrester senior ha preso sul serio la sfida con suo figlio e non si lascerà di certo spaventare da un po’ di fatica, non se in ballo c’è la sua reputazione e pure una piccola lezioncina di umiltà da dare al suo erede. Ridge sperava che l’intervento di Brooke e Donna risolvesse la situazione ma purtroppo niente di tutto questo è accaduto. L’unica nota positiva è che RJ sia tornato a lavorare per la maison, esattamente come lui da tempo desiderava facesse. Lo stilista sarà molto orgoglioso di suo figlio ma non riuscirà a godersi il momento per via dell’ansia per il suo adorato papà.

Beautiful: Ridge ha paura per Eric

Ridge vorrebbe che suo padre si riposasse una volta per tutte e smettesse di preoccuparsi degli affari della loro azienda, che è in buone mani. Il Forrester junior desidera che il suo papà si goda la meritata pensione accanto a Donna e lasci che le beghe finanziarie e organizzative vengano gestite da lui e da Steffy. Il desiderio di Eric di creare una nuova collezione lo ha messo in allarme. Occuparsi di una linea di moda è qualcosa di molto stancante e il designer teme che il suo amato papà non ce la faccia e rischi la sua salute. Il compagno di Brooke non può sapere che dietro a questa guerra ci sono motivi ben diversi che una semplice competizione e che la sua preoccupazione, benché in parte giustificata, potrebbe provocare molti più danni del previsto.

Eric felice come non mai nella puntata di Beautiful

Nonostante i battibecchi con Ridge e l’umiliante faccia a faccia avuto con il figlio, Eric non si è perso d’animo e ha deciso di continuare a disegnare o meglio a creare insieme a suo nipote, che sta realizzando per lui i bozzetti della nuova linea. RJ sta aiutando suo nonno dopo aver scoperto dei suoi tremori e ha promesso di non dire nulla a nessuno. Questa collaborazione, inaspettata, si sta rivelando una vera magia ed Eric non potrebbe essere più felice di così. Donna li osserverà estasiata e grata a suo nipote, il solo a capire davvero l’importanza che questa gara ha per il suo “orsetto di miele”.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 10 al 15 marzo 2025.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.