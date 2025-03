Beautiful Anticipazioni Puntate del 15 marzo 2025: Hope frena Thomas. Tra loro non sarà mai amore!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate di Beautiful del 15 marzo 2025 su Canale5. Negli episodi della Soap, Hope rivela a Thomas di essere molto attratta da lui ma di volere solo una cosa dalla loro strana relazione...

Nelle puntate di Beautiful in onda il 15 marzo 2025, alle ore 13.45 su Canale5, Hope si sentirà in dovere di chiarire le cose con Thomas. Le anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che la Logan, tornata tra le braccia del Forrester, deciderà di parlare con lui e di spiegargli che tra loro non ci sarà altro che sesso. La figlia di Brooke ammetterà di sapere che il giovane rampollo è innamorato di lei ma gli ribadirà di non volere nessuna relazione seria, soprattutto non dopo la fine del suo matrimonio con Liam. Intanto Eric continuerà a lavorare alacremente e Donna sarà molto contenta di rivederlo pieno di energia. Nemmeno la Logan sa che il suo compagno sta affrontando dei disturbi, che presto lo porteranno ad affrontare una grave malattia. Nel mentre Ridge avrà sempre più paura che suo padre stia esagerando e che le cose si mettano male per tutti.

Beautiful Anticipazioni 15 marzo 2025: Hope vuole solo sesso con Thomas

Hope è tornata all’attacco con Thomas e ha deciso di godere della sua compagnia in barba a chiunque le abbia detto di non avvicinarsi a lui. La Logan è stanca di essere condizionata dalle opinioni degli altri e ora vuole fare di testa sua. Visto che Liam non ha alcuna intenzione di salvare il loro matrimonio, lei ha tutto il diritto di rifarsi una vita e di correre tra le braccia del Forrester, per cui prova un’intensa passione. I due hanno passato una serata molto focosa insieme ma Hope sentirà che c’è ancora qualcosa che deve fare per ritrovare la sua serenità: mettere le cose in chiaro con il designer.

Hope rivelerà a Thomas di essere molto felice che tra loro sia tornata la passione ma gli confiderà di non avere alcuna intenzione di avere una relazione seria. La ragazza gli farà capire di aver compreso perfettamente che lui è innamorato di lei ma gli chiarirà di non provare lo stesso e di non poterlo provare, non ora e forse mai. Lo inviterà quindi a scegliere se continuare così, con un rapporto di solo sesso o allontanarsi da lei per non scottarsi.

Beautiful: Eric riprende vita

Ridge ha sfidato Eric e questo ha ringalluzzito il Forrester senior. Diversamente da quanto pensato da suo figlio, il guanto di sfida schiaffato in faccia al capostipite della Forrester, non ha sortito alcun effetto nefasto anzi ha dato a Eric ancora più voglia di fare. Donna non potrebbe esserne più contenta. Vedere il suo “orsettino di miele” così pieno di energie la sta rendendo davvero fiera di lui. Merito anche di RJ, che ha deciso di dargli una mano. Peccato però che il fondatore della Forrester Creations stia nascondendo qualcosa di molto grave e che potrebbe presto emergere con drammaticità e cambiare per sempre le sorti della sua famiglia.

Ridge ha paura che suo padre si faccia del male nella puntata di Beautiful

Eric non ha rivelato a nessuno dei suoi problemi di salute. RJ sa solo che suo nonno ha degli spasmi alle mani che gli impediscono di disegnare ma non è al corrente che dietro a tutto questo c’è altro. Nemmeno Donna sa tutto e crede che le cose possano essere gestite. Le preoccupazioni di Ridge si riveleranno presto più che esatte. Sì perché il Forrester junior ha più volte ribadito di essere molto spaventato per la salute di suo padre. Per questo motivo lo stilista ha cercato di convincerlo ad abbandonare i suoi propositi e a non accettare la loro sfida. Ridge continuerà ad avere molta paura e a sperare che la loro assurda competizione non provochi danni.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.