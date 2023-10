Beautiful Anticipazioni Americane: Ecco chi è davvero Luna, la new entry della Soap. La verità è spiazzante!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci svelano il segreto di Luna. Ecco chi è la misteriosa new entry della Soap, la cui famiglia è legata ai Forrester. Ecco tutto quello che ci hanno rivelato le puntate americane.

Il mistero è stato svelato. Ora sappiamo chi è davvero Luna. Nelle puntate americane di Beautiful, come vi abbiamo anticipato in altri nostri articoli, è arrivato un nuovo personaggio, ovvero una giovane apprendista stilista, che ha fatto immediatamente breccia nel cuore di RJ. La ragazza è apparsa subito molto misteriosa e abbiamo scoperto, sin dalle prime battute, che la sua famiglia è in qualche modo legata ai Forrester e che sua madre e sua zia, non la vogliono a Los Angeles. Dopo alcune settimane passate a farci tante domande, ecco spuntare la verità su di lei e su quale legame la unisce alla casa di moda più famosa di Los Angeles.

Anticipazioni Americane Beautiful: Ecco chi è davvero Luna

Rompiamo subito gli indugi e passiamo immediatamente al punto. Luna è la nipote di Li. Ebbene sì, il mistero è stato svelato e tutto ci immaginavamo fuorché la giovane fosse imparentata con Finn e sua madre. Ci aspettavamo, in realtà, qualche altro subdolo segreto e qualche parentela più vicina ai Forrester ma abbiamo intuito che nonostante questa sorpresa, non rimarremo delusi dalla storia che scaturirà da quanta novità. La madre di Luna sembra essere infatti un tipetto poco raccomandabile, tanto da essere odiato dall’algida Li e tanto da essersi meritata l’esilio dalla città degli angeli e dalla vita di sua sorella.

Beautiful Anticipazioni Americane: Li vuole che Luna si licenzi

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il tentativo di Luna di non farsi scoprire dalla zia, è fallito miseramente. La ragazza è stata beccata da Li proprio alla Forrester Creations e la dottoressa ha intimato alla nipote di fare i bagagli e di tornare da sua madre. Né lei né la sua mamma sono le benvenute e dovranno stare lontano dai Forrester, nuova famiglia di Finn. La dottoressa ha fatto un’intimidazione bella e buona alla ragazza, costringendola persino a scrivere e presentare una lettera di licenziamento. E Luna ha alla fine ceduto, pronta a lasciare la città. Peccato però che RJ non abbia alcuna intenzione di lasciarla andare, ormai letteralmente stregato da lei.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Guai in vista per i Forrester?

RJ ha intercettato Luna e non le ha permesso di andare da Eric e licenziarsi. Il ragazzo è ormai del tutto preso da lei e i due giovani si sono persino baciati. Il piccolo Ridge ha quindi messo in chiaro di voler approfondire la conoscenza con la stagista ma questo potrebbe provocare molti guai alla sua famiglia. Prevediamo infatti che a Los Angeles arriverà molto presto la madre di Luna e che creerà non pochi guai a Li e sicuramente anche a Ridge e ai suoi. Nessun personaggio misterioso arriva alla Forrester Creations senza causare danni e anche in questa occasione ci aspettiamo grandi sconvolgimenti e magari chissà, qualche nuovo triangolo amoroso.

