Beautiful Anticipazioni Puntata dell'11 marzo 2025: Una nuova stagista alla Forrester. Arriva Luna Nozawa!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful dell'11 marzo 2025 su Canale5. Nell'episodio della Soap arriverà Luna Nozawa, un personaggio di cui sentiremo parlare molto spesso. Ecco cosa succederà.

Nelle puntate italiane di Beautiful sta arrivando un personaggio di cui abbiamo parlato molto spesso – e lo stiamo facendo ancora – negli episodi americani della Soap. Ci riferiamo a Luna Nozawa. La ragazza arriverà nella puntata della Soap in onda l’11 marzo 2025, alle ore 13.45 su Canale5. Le anticipazioni dell’episodio ci rivelano che la giovane sarà accolta con molto calore sia da RJ che da Eric, con i quali avrà subito a che fare e che raggiungerà a Villa Spencer. La ragazza sarà la nuova stagista della maison e mostrerà sin da subito un grande talento nella moda e anche molta voglia di imparare. Ma nasconderà anche un grande segreto. Intanto Ridge non saprà come affrontare suo padre e come riprendere l’argomento della loro sfida senza offenderlo. Brooke lo spingerà a riflettere bene sulle sue mosse soprattutto perché ora c’è in ballo il destino e il futuro di RJ che ha inaspettatamente cominciato a lavorare per suo nonno e potrebbe, vedendo tensione intorno a lui, decidere di cambiare di nuovo idea.

Beautiful: Luna Nozawa arriva nelle puntate italiane di Beautiful

Luna Nozawa arriverà nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 l’11 marzo 2025. Della stagista della Forrester – poi diventata ben altro – vi abbiamo parlato e vi stiamo parlando nei nostri articoli dedicati alle anticipazioni americane di Beautiful. Si tratta di un personaggio molto particolare, dal passato e dall’anima oscura, che fa capolino nelle puntate italiane della Soap, proprio questa settimana. La ragazza si presenterà a Eric e RJ come una delle nuove collaboratrici della casa di moda e sarà accolta con grande calore da nonno e nipote, che vedranno in lei del grande potenziale oltre che un grande fascino. Vi assicuriamo che la new entry sarà ben più che un bel faccino; diventerà piano piano protagonista di diverse storyline della Soap e ne sentiremo molto parlare sia negli USA che nel nostro paese, negli episodi in onda nel daytime Mediaset.

Beautiful Anticipazioni 11 marzo 2025: Luna pronta a dare il suo contributo

Luna arriverà a Villa Forrester per presentarsi a Eric. La ragazza ha scoperto che il Forrester senior sta lavorando a una nuova collezione dal salone di casa sua e per questo raggiungerà la Villa. RJ ed Eric le spiegheranno cosa stanno facendo e le daranno qualche notizia relativa alla linea che stanno disegnando insieme. Luna si mostrerà sin da subito molto informata sul mondo della moda e pronta a imparare altre cose. Il suo atteggiamento propositivo darà subito colpo così come la sua bellezza, di cui RJ non sarà immune. Ma attenzione: come detto sopra sono tanti i segreti che la bella Nozawa nasconde.

Brooke invita Ridge alla prudenza nella puntata di Beautiful

Ridge ha paura, ora più che mai. Il Forrester teme che suo padre non riesca a gestire lo stress e la fatica che comporta la creazione di una nuova collezione di moda. Il Forrester vorrebbe che Eric si prendesse una pausa e smettesse di occuparsi di questioni lavorative ma lui non ha alcuna intenzione di ascoltarlo. Lo stilista chiederà a Brooke di dargli una mano a capire come fare per fermare il padre senza umiliarlo e la Logan lo inviterà alla prudenza, soprattutto perché ora è coinvolto pure RJ, il loro adorato figlio, che per anni ha rifiutato di lavorare per l’azienda di famiglia e invece ora ha scelto di occuparsi dell’attività di famiglia. La bionda avrà paura che il ragazzo, vedendo la tensione intorno a lui, possa cambiare idea di nuovo.

