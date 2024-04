Wish contro Elemental su Disney+: i numeri dei due debutti sulla piattaforma, in rapporto agli incassi

News Streaming

La Disney ha comunicato il numero di visualizzazioni di Wish al suo debutto sulla piattaforma Disney+, nei primi cinque giorni. È vero che lo streaming è un mondo a parte? Forse no, perché paragonando la partenza digitale di Elemental a quella di Wish scopriamo che...

Wish dei Walt Disney Animation Studios è da poco disponibile su Disney+, e la casa madre ha pubblicato i numeri delle visualizzazioni nei primi cinque giorni sulla piattaforma. Dal momento che spesso si ipotizza una seconda vita in streaming per i film che al cinema sono andati al di sotto delle aspettative, è interessante verificare se a conti fatti ci sia margine di recupero... o se invece i risultati digitali non siano più spesso un riflesso del tasso di popolarità già evidente in sala. Paragoniamo i numeri di Wish a quelli di Elemental. Leggi anche Elemental non è più un flop e incassa i complimenti del Makoto Shinkai di Your Name Elemental: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film Disney Pixar - HD

Wish ed Elemental su Disney+ vanno come al cinema, streaming o non streaming