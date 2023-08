Elemental non è più un flop e incassa i complimenti del Makoto Shinkai di Your Name

News Cinema

Superati abbondantemente i 400 milioni di dollari raccolti nel mondo, Elemental della Pixar ha sovvertito i pronostici della partenza... e non è più un flop. Nel frattempo, Makoto Shinkai l'ha visto in Giappone e ha avuto belle parole per il film di Peter Sohn.

Che la Disney abbia i suoi problemi al boxoffice negli ultimi mesi è indubbio, meno scontato era che proprio al povero Elemental della Pixar toccasse essere il simbolo di questi problemi. Dopo l'ultimo weekend, con i 425.243.700 dollari incassati nel mondo finora (fonte Boxofficemojo), tenendo in conto i 200 di budget, il film si può meritatamente liberare dell'etichetta di "flop", anche se quella di "successo" gli sta comunque larga, ricordando i passati trionfi pixariani. Ad ogni modo, il Makoto Shinkai di Your Name e Suzume l'ha visto da poco e ha espresso sui social il suo apprezzamento.



Elemental, a sorpresa i numeri quasi definitivi al boxoffice smentiscono il flop

Elemental della Pixar, alla fine del suo percorso al boxoffice, sarà in pari o in attivo? Nel comunicato stampa diffuso dalla Walt Disney due giorni fa, si ammette che la partenza nella seconda metà di giugno è stata "deludente" (eufemismo!): i 30 milioni di dollari registrati negli Usa nel primo fine settimana avevano riempito le cronache dei botteghini, mentre il cartoon veniva additato come simbolo di una decadenza inarrestabile di una tradizione animata un tempo celebrata. Parafrasando Mark Twain, "la notizia della morte della Pixar è stata di molto esagerata", perché erano 28 anni che un film della casa - e parliamo del seminale Toy Story - non reggeva così a lungo al boxoffice, con altrettanta stabilità nel corso delle settimane. È sicuramente un caso da studiare, così com'è al contrario da studiare un tonfo a 360° come Indiana Jones e il Quadrante del Destino, perché ci ricorda che il botteghino non risponde necessariamente alle regole della stampa, degli analisti e del marketing, né a quelle di detrattori a prescindere e complottisti. Forse vale ancora qualcosa il passaparola, dato per morto in epoca di manie ed eventi che devono dare il massimo nel primo fine settimana. Di certo vale per il pubblico che rimane al di qua di polemiche preventive, opinionismi, analisi, critiche o partigianerie, e magari riesce ancora a prendere un'opera per quel che è (chi scrive non è affatto sicuro di riuscirci più, anche se ci prova).

Quando si parla di un budget di 200 milioni di dollari, il pari in sala lo si ottiene arrivando grossomodo ai 415-420 milioni d'incasso. Se il flop è evitato quindi per un soffio al cinema, c'è da capire se esisterà un rosso a causa dei costi di promozione, alla fine del ciclo vitale del film, non ancora concluso: la collocazione su Disney+ ancora non si scorge e le edizioni fisiche digitali non arriveranno negli Usa prima di fine settembre. Non siamo Nostradamus, però abbiamo il passato come bussola: se, come aveva ricostruito Deadline, un recente flop Disney invece conclamato come Strange World (pubblicizzato come Elemental) aveva pure registrato 85 milioni di dollari nell'home video, a maggior ragione Elemental dovrebbe recuperare tutti i soldi spesi, fruttando persino qualche soldino in più. Rispetto al passato glorioso pixariano di un Toy Story 4 (1.073.841.400 dollari nel mondo) queste cifre sono un'inezia, ma la narrazione sui flop illustri dovrà trovare altri protagonisti. Quello di Elemental è dopo la pandemia il più alto incasso per un film animato a soggetto originale.

Nel frattempo a inizio agosto Elemental è uscito in Giappone. Makoto Shinkai, regista culto di anime come Your Name, Suzume e Weathering with You, ha commentato su Twitter la visione del film di Peter Sohn: "Elemental è molto buono. Un film pieno d'ambizione, dove i creatori si sono impegnati ad agire sulle nostre emozioni in ogni modo possibile, e ad assicurare l'immagine più bella. Sono rimasto molto impressionato dalle capacità che traspaiono dal film. È stata un'esperienza entusiasmante!"

