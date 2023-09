The Flash, in Premiere su Infinity+ per una settimana il cinecomic DC

News Streaming

The Flash con Ezra Miller e Michael Keaton sarà disponibile in streaming su Infinity+ in Premiere, senza costi aggiuntivi per una settimana, per tutti gli abbonati. È una seconda chance per recuperare un film molto sfortunato al boxoffice.

The Flash sarà in Premiere in streaming su Infinity+ per una settimana, dal 29 settembre al 5 ottobre: "Premiere" significa che tutti gli abbonati a Infinity+, canale della piattaforma Mediaset Infinity, potranno vedere il lungometraggio con Ezra Miller e Michael Keaton senza spese aggiuntive di noleggio, che sarebbero conteggiate per un film così recente, arrivato al cinema in estate. Ma perché è curioso The Flash? Guarda The Flash su Infinity+

The Flash, il cinecomic DC incontra la nostalgia

Protagonista di The Flash, tratto dai fumetti DC e prodotto dalla Warner Bros., è Ezra Miller nei panni di Barry Allen, dotato di supersonica velocità: questa gli consente in teoria anche di viaggiare indietro nel tempo, e Barry non resiste alla tentazione, perché vorrebbe salvare sua madre. Mal gliene incoglie, perché la sua azione genera una realtà alternativa dove il generale Zod (Michael Shannon) è vivo, vegeto e intende distruggere il pianeta. L'unica sua speranza è trovare un alleato per risolvere le molte cose che non tornano in questa nuova versione del suo mondo, ma trova solo Batman: non è però il Batman che aveva già cercato di dissuaderlo dalla sua follia (interpretato da Ben Affleck), bensì un Bruce Wayne che Barry non ha mai visto. È Michael Keaton...



The Flash: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

The Flash, Andy Muschietti: "È come richiamare i Beatles"

Il regista Andy Muschietti e sua moglie Barbara, coproducer, spiegano in questo video backstage che effetto abbia fatto riuscire a ottenere Michael Keaton di nuovo nei panni di Bruce Wayne. L'aveva intepretato negli iconici Batman (1989) e Batman - Il ritorno (1992) di Tim Burton, e la maggior parte del pubblico "pensava che in vita sua non l'avrebbe più rivisto". Invece questo recupero vintage in The Flash funziona, anche perché Keaton ha portato sul set tutto il suo sincero entusiasmo, impegnandosi come ha sempre fatto, nonostante adesso abbia ben 72 anni (qualcuno di meno durante le riprese). Generalmente apprezzato dalla critica e dal pubblico, The Flash non è andato oltre i 268.533.000 di dollari al boxoffice mondiale: potrebbe essere l'occasione di recuperarlo, se non l'abbiamo visto e questo ritorno ci incuriosisce almeno un po'...