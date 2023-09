The Enfield Poltergeist, da The Conjuring alla docuserie, il trailer

News Streaming

Su Apple TV+ dal 27 ottobre approda la miniserie documentario The Enfield Poltergeist, di cui vi mostriamo il trailer. Se avete familiarità col mondo di The Conjuring, questa è la storia vera, con registrazioni originali, del "Caso Enfield".

Ricordate The Conjuring - Il caso Enfield, il secondo capitolo della saga dedicato alle investigazioni paranormali dei coniugi Warren? Una particolare docuserie in quattro puntate, intitolata The Enfield Poltergeist, dal 27 ottobre in streaming su Apple TV+, ripercorrà lo stesso caso con una formula che combina una ricostruzione visiva drammatizzata con le vere registrazioni audio dell'epoca... Ecco il trailer.





The Enfield Poltergeist, la docuserie sulle possessioni demoniache del 1977