The Adam Project, le visualizzazioni sono un orgoglio di Netflix

Netflix comunica che The Adam Project con Ryan Reynolds è uno dei più grandi successi della piattaforma: di quali numeri parliamo?

La commedia fantascientifica The Adam Project con Ryan Reynolds, dove interpreta un uomo che torna indietro nel tempo per salvare il mondo, interagendo con il suo se stesso ragazzino, è uno dei più grandi successi per Netflix, che ha creduto nel film di Shawn Levy, interpretato anche da Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Catherine Keener e Zoe Saldana. Ma come si misura il successo in questo caso, ricordando che non siamo in zona cinema, ergo non esiste il consueto boxoffice?



The Adam Project: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

The Adam Project, i numeri del successo Netflix con Ryan Reynolds

Stando a un annuncio ufficiale di Netflix, il film The Adam Project ha totalizzato ben 233.150.000 visualizzazioni nei primi 28 giorni, piazzandolo al quarto posto dei più grandi successi in lingua inglese nella storia della piattaforma: prima del film di Levy nella classifica ci sono Red Notice (primo posto), Don't Look Up (secondo), Bird Box (terzo). The Adam Project è poi seguito da Tyler Rake (quinto), The Unforgivable (sesto), The Irishman (settimo), The Kissing Booth 2 (ottavo), 6 Underground (nono) e Spenser Confidential (decimo).

Il grande successo potrebbe far pensare a un sequel immininente, ma a quanto ci raccontò il mese scorso Shawn Levy, peraltro già impegnato con Reynolds a dare un prosieguo all'inaspettato successo Fox/Disney di Free Guy - Eroe per gioco, per ora la prosecuzione della storia di Adam non è in cantiere. Leggi anche The Adam Project 2 è una possibilità? Il regista spiega la situazione