Strange World, il cartoon si può recuperare anche su Disney+

News Streaming

Il suo flop al botteghino è diventato un caso che ha fatto discutere la rete: se vi va di contribuire alla discussione a ragion veduta, o semplicemente volete guardare un'avventura firmata Walt Disney Animation Studios, da oggi il film è in streaming su Disney+.

Strange World - Un mondo misterioso, che da oggi è disponibile in streaming su Disney+, ha tenuto fede alla "stranezza" suggerita dal suo titolo: il suo fiasco al boxoffice mondiale ha scatenato le opinioni sulla rete, concentrate su una o più possibili cause del flop. Il dibattito è stato vivace, ma vi segnaliamo la disponibilità casalinga del 61° classico dei Walt Disney Animation Studios innanzitutto perché è una possibilità di recuperarlo senza troppo impegno... e magari con un animo sereno almeno quanto il tono gentile e delicato che lo caratterizza. Perché, come spesso accade con gli insuccessi eclatanti, rischia di essere più commentato che effettivamente visto, un tipico paradosso. Vi forniamo qui in basso un riassunto e i link relativi a tutti i contenuti che abbiamo realizzato su questo film, dandovi gli strumenti per costruirvi un'idea più chiara innanzitutto dell'opera. Leggi anche Strange World, Marco Bocci, Michele Bravi e i registi presentano il nuovo cartoon Disney

Strange World, fiaba e avventura nel segno di Jules Verne

Strange World - Un mondo misterioso si ambienta nell'immaginaria terra di Avalonia, dove l'inventore Searcher Clade è considerato un leader morale: anni prima ha scoperto una pianta speciale che emette corrente elettrica e carburante, cambiando la società intera. Quando però proprio la pianta sembra essersi ammalata, parte per una spedizione oltre i confini dell'isolatissima comunità, tallonato da suo figlio adolescente Ethan, che a differenza del babbo non vuol fare l'agricoltore e sogna un futuro di avventure, come il nonno Jaeger (missing in action). Per alterne vicende l'intera famiglia Clade si troverà a esplorare un mondo sconosciuto, rendendosi conto che c'è una forma mentis da cambiare. E che la chiave per garantire l'evoluzione della specie è lasciare che le nuove generazioni siano libere di interpretare e gestire i cambiamenti in atto. È un nuovo "viaggio al centro della Terra". Leggi anche Strange World, la recensione della fiaba Disney più consapevolmente moderna Strange World - Un Mondo Misterioso: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Strange World, da chi è stato realizzato

Strange World è il 61° lungometraggio del canone dei Walt Disney Animation Studios (il conteggio parte da Biancaneve e i sette nani del 1937) ed è diretto da Don Hall, alla Disney dalla fine dei Novanta come story artist, divenuto poi regista con Winnie the Pooh - Nuove avventure nel Bosco dei 100 Acri (2011), ultimo film del canone animato a mano libera in 2D. In seguito ha firmato Big Hero 6 (2014) e ha collaborato a Oceania (2016), per poi codirigere Raya e l'ultimo drago (2021). Proprio da quest'ultimo lungometraggio arriva il co-regista e sceneggiatore Qui Nguyen. In occasione dell'uscita cinematografica di Strange World, abbiamo avuto modo di chiacchierare con i due registi e col producer Roy Conli delle tematiche della vicenda, nonché di sfide inerenti il look del cartoon, dove si aggirano creature senza volto, in ambienti surreali creati da zero...



Strange World - Un Mondo Misterioso: La nostra Intervista Esclusiva ai registi e al produttore del Film - HD

Strange World, i doppiatori della versione italiana