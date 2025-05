Solo Leveling vince ai Crunchyroll Anime Awards: l'elenco completo dei premi dopo 51 milioni di voti online

News Streaming

Hanno registrato una grande partecipazione i Crunchyroll Anime Awards 2025, i premi indetti dalla piattaforma streaming Sony specializzata in anime. A questo giro, Solo Leveling si è fatto notare con riconoscimenti in più categorie.

L'anime dell'anno, stando ai 51 milioni di voti raccolti dalla piattaforma streaming Crunchyroll, per i suoi Crunchyroll Anime Awards 2025, è risultato Solo Leveling dell'A-1 Pictures, tratto dalla light novel omonima sudcoreana di Chugong, stampata dal 2016 al 2018. La serie ha vinto anche in altre categorie, durante la cerimonia di premiazione di questa terza edizione, condotta ancora una volta dalla doppiatrice Sally Amaki e dal presentatore Jon Kabira, con svariati ospiti internazionali, che hanno annunciato i vari premi. Addentriamoci nella lista nutrita, ricordandovi che c'è anche un premio destinato all'Italia, in materia di doppiaggio, categoria molto cara alla piattaforma (che comunque propone in anteprima anche anime sottotitolati). Leggi anche Attenti al gatto: ecco il trailer di Nyaight of the Living Cat, serie anime targata Crunchyroll

La lista completa dei Crunchyroll Anime Awards 2025, Solo Leveling in testa per numero di premi

Rahul Purini, Presidente di Crunchyroll, ha così commentato la grande partecipazione alle votazioni per i Crunchyroll Anime Awards 2025: "Con un record incredibile di 51 milioni di voti, gli Anime Awards 2025 celebrano i creatori e gli artisti in Giappone che hanno catturato il cuore dei fan e danno slancio alla rilevanza degli anime nel contesto della cultura pop a livello globale".

Gli Anime Awards vengono in realtà consegnati da nove anni, ma questa è la terza volta che sono legati a Crunchyroll: la serata di premiazione ha coinvolto nomi del calibro di Kacey Musgraves (vincitrice di un Grammy), Finn Wolfhard e Gaten Matarazzo di Stranger Things, J Balvin, Damiano David, Rina Sawayama (musicista e attrice), Pabllo Vittar, la snowboarder Chloe Kim, lo sceneggiatore Zak Penn e tanti altri. La premiazione è stata inframmezzata dalle performance dei Creepy Nuts che hanno cantato "Bling-Bang-Bang-Born" (sigla di Mashle: Magic and Muscles), dei FLOW con "DAYS" (per il 20° anniversario di Eureka Seven), e di LiSA che ha eseguito "crossing field", "Datte Atashino Hero" e "gurenge" da Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Al di là dei premi principali che potete leggere qui in basso, L'attacco dei giganti - Attack on Titan, da poco conclusosi con il film Attack on Titan: THE LAST ATTACK, ha ricevuto il Global Impact Award, riservato solo agli anime che lasciano un segno nel pubblico mondiale.

Ricordiamo che Solo Leveling, vincitore di nove premi, è una storia che rivisita in chiave puramente narrativa le leggi del gioco di ruolo classico: in un mondo dove si aprono dei "Gate", portali verso dungeon brulicanti di orridi mostri, è necessario che gli esseri umani indicati come eletti, i "Risvegliati", vi penetrino per eliminarne i boss e impedire così l'invasione della Terra. Il protagonista è Sung Jinwoo, un risvegliato di grado E, il più basso, che riceve la possibilità di migliorare, cioè di "livellare" (come si dice in gergo) e diventare più potente.